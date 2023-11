IMAGO / Jonathan Moscrop Na zdjęciu: Marcin Bułka

Raymond Domenech to we Francji legendarny szkoleniowiec

71-latek cały czas śledzi rodzimą Ligue 1, gdzie jeszcze w 2021 roku prowadził FC Nantes

Uznany trener skierował ciepłe słowa pod adresem Marcina Bułki

“Nie da się tego nie docenić”

Raymond Domenech to legendarny trener, który w przeszłości był selekcjonerem reprezentacji Francji. 71-latek udzielił wywiadu Piotrowi Koźmińskiemu na łamach portalu “WP SportoweFakty”, w którym pochwalił Marcina Bułkę, czyli bramkarza sensacyjnego lidera tabeli – Nicei.

Uznany szkoleniowiec został zapytany, czy zaskoczyła go eksplozja formy polskiego golkipera w obecnej kampanii.

– Tak. I to bardzo. W końcu mówimy o piłkarzu, który przed tym sezonem nie miał wielkiego doświadczenia w roli pierwszego bramkarza. Nie miał przez to dużej liczby rozegranych meczów. A biorąc to pod uwagę, aż taka eksplozja musi wzbudzać wielkie uznanie. Rozmawiamy o piłkarzu, który wygrywa nie tylko nagrody dla najlepszego gracza Nicei, najlepszego bramkarza ligi, ale i najlepszego piłkarza całej Ligue 1. Nie da się tego nie docenić – powiedział legendarny menedżer.

Piotr Koźmiński zapytał byłego trenera Olympique’u Lyon, czy Marcin Bułka to aktualnie najlepszy golkiper ligi francuskiej. – Trudno, abym uważał inaczej – tak brzmiała odpowiedź Raymonda Domenecha.