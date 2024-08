Radosław Majecki z ogromnym pechem, Polak ma poważny kłopot

Radosław Majecki miał być pierwszym bramkarzem AS Monaco w nowym sezonie. Polaka dopadł jednak pech, o czym informuje L'Equipe. Jednocześnie zawodnika czeka przerwa w grze.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Radosław Majecki

Radosław Majecki z kontuzją

Radosław Majecki to bramkarz podchodzący ze Starachowic, który pierwsze kroki w świecie piłki nożnej stawiał w Arce Pawłów, skąd trafił do KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Następnie został wypatrzony przez skautów Legii Warszawa. Z kolei od stycznia 2020 roku jest graczem AS Monaco.

We francuskiej ekipie Majecki notował wzloty i upadki. W każdym razie wyjątkowy miał być dla bramkarza sezon 2024/2025. Polski golkiper miał zacząć nową kampanię jako numer jeden w bramce ekipy ze Stadionu Ludwika II. Tymczasem niepokojące wieści przekazało L’Equipe.

Źródło podało, że Majecki doznał kontuzji kostki. Jednocześnie były golkiper Legii czy Cercle Brugge wypadnie z gry na mniej więcej dwa miesiące. Majecki nie tylko przegapi nie tylko pierwsza spotkania w lidze francuskiej, ale tez nie będzie mógł wystąpić w prestiżowym starciu Pucharu Gampera przeciwko FC Barcelonie.

Zespół polskiego bramkarza to aktualny wicemistrz Ligue 1, który zakończył kampanię 2023/2024 tylko za plecami Paris Saint-Germain. Monaco miało na swoim koncie 67 punktów, tracąc do pierwszych paryżan dziewięć punktów.

Drużyna Adi Huttera nowy sezon ligowy zacznie 17 sierpnia. Zmierzy się wówczas z AS Saint-Etienne. Spotkanie odbędzie się 17 sierpnia o godzinie 21:00. Z kolei w drugiej kolejce Monaco czeka starcie wyjazdowe z Olympique Lyon. Mecz odbędzie się 24 sierpnia o godzinie 17:00.

