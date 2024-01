fot. Imago / Nogueirafoto Na zdjęciu: Neymar

Chociaż od czasu transferu Neymara do PSG minęło kilka lat, to jest on cały czas analizowany

RMC Sport przekazało informacje, że transakcja mogła odbyć się z naruszeniem przepisów podatkowych

Brazylijczyk kosztował paryżan ponad 220 milionów euro

PSG złamało przepisy? Badany transfer Neymara

Neymar znów znalazł się na świeczniku francuskich mediów. Brazylijczyk kilka lat temu za krocie trafił do Paris Saint-Germain. Zawodnik stał się najdroższym piłkarzem w historii. Formalnie za transfer płacili przedstawiciele Neymara, którzy wypłacili Katalończykom odszkodowanie, aby PSG nie łamało standardów finansowego fair play.

RMC Sport, powołując się na śledztwo Mediapart, przekonuje natomiast, że przedstawiciele władz francuskich pomogli PSG uniknąć płacenia podatków i składek na ubezpieczenie społeczne za transfer Brazylijczyka, aby sfinalizować transfer. Śledztwo obejmuje w szczególności byłego wiceprzewodniczącego francuskiego Zgromadzenia Narodowego – Hugueta Rensona, obecnego ministra spraw wewnętrznych Francji Geralda Darmanina, pełniącego wówczas funkcję ministra funduszy publicznych, oraz ówczesnego szefa urzędu Darmanina – Jerome Fournel.

Źródło podaje, że Fournel zaproponował PSG opcje uniknięcia płacenia URSSAF, francuskiej organizacji odpowiedzialnej za pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne (podobnie jak fundusz ubezpieczeń społecznych). Wyżsi urzędnicy omawiali tę kwestię kilka razy z ówczesnym dyrektorem generalnym PSG Jean-Claude Blancem i dyrektorem ds. komunikacji Jeanem-Martialem Riebem.

Godne uwagi jest to, że francuskie organy podatkowe mogły zażądać od PSG od 67 do 224 mln euro, gdyż nie była to standardowa płatność transferowa, ale płatność od PSG na rzecz Neymara, aby mógł on samodzielnie wykupić kontrakt.

Z dochodzenia wynika, że ​​PSG zastosowało się do rad urzędników. 27 lipca 2017 roku klub otrzymał dwie wiadomości, z których wynikało, że PSG po wypłacie odszkodowania Neymarowi nie musi płacić podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Czytaj więcej: PSG określiło cel transferowy. Kwota przekroczy 100 milionów euro