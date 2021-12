PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe w niedzielny wieczór potwierdził, że mimo niepewnej przyszłości nadal daje z siebie wszystko dla Paris Saint-Germain. Francuski napastnik zdobyła oba gole dla PSG w wygranym 2:0 meczu z Monaco, stając się tym samym najmłodszym zawodnikiem w historii francuskiego klubu, który zapisał na swoim koncie 100 ligowych trafień.

Kylian Mbappe po raz kolejny mocno przyczynił się do zdobycia przez PSG trzech punktów

Tym razem poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa w prestiżowym meczu z Monaco

W obecnym sezonie Francuz zdobył 9 bramek w 17 ligowych występach

100 bramek dla PSG

Mbappe w dalszym ciągu nie doszedł do porozumienia z klubem w sprawie podpisania nowego kontraktu i z dużym prawdopodobieństwem można sądzić, że po zakończeniu sezonu odejdzie. Francuz wielokrotnie zapewniał jednak, że jest w pełni zaangażowany i zamierza dawać z siebie wszystko do końca swojego pobytu na Parc des Princes.

Reprezentant Francji nie rzuca słów na wiatr, co potwierdził w niedzielnym hicie Ligue 1, w którym PSG pokonało u siebie 2:0 Monaco, powiększając tym samym swoją przewagę w ligowej tabeli do 13 punktów. Pierwszego gola Mbappe zdobył z rzutu karnego, natomiast drugi padł po podaniu Lionela Messiego.

Dzięki tym trafieniom Mbappe osiągnął barierę 100 bramek w Ligue 1 zdobytych w barwach PSG. Stał się tym samym najmłodszym zawodnikiem od conajmniej 70 lat, który zdobył 100 bramek dla jednego klubu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wczoraj miał zaledwie 22 lata i 357 dni.

– Uwielbiam grać. Wciąż kocham być na boisku w każdym meczu. Była to więc przyjemność wystąpić w tym meczu, być w stanie pomóc mojej drużynie. Mam nadzieję, że będę to kontynuował w kolejnych spotkaniach, które pozostały do końca tego roku – mówił po zakończeniu spotkania, cytowany przez portal Goal.com.

