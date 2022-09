fot. PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Neymar

Kylian Mbappe według informacji L’Equipe wszedł w dłuższą wymianę zdań z Neymarem po meczu Ligi Mistrzów z Juventusem. Brazylijczyk był podobno wściekły na 23-latka za decyzje podejmowane w trakcie starcia z Juventusem.

PSG od zwycięstwa zaczęło rywalizację w Lidze Mistrzów

L’Equipe przekazała, że po meczu z Juventusem atmosfera między Mbappe a Neymarem daleka była od sielankowej

Francuz z Neymarem podobno kolejny raz weszli w ostrzejszą wymianę zdań

Mbappe z Neymarem na wojennej ścieżce?

Kylian Mbappe według medialnych doniesień od dłuższego czasu nie potrafi porozumieć się z Neymarem. Do mediów trafiły nawet głosy, że Francuz chciał, aby Brazylijczyk odszedł z klubu.

Po ostatnim spotkaniu w europejskich pucharach Neymar był do tego stopnia niezadowolony ze współpracy z Mbappe, że w momencie, gdy klub zadał zawodnikowi pytanie, czy ten weźmie udział w konferencji prasowej, to Brazylijczyk dał do zrozumienia, że jego wystąpienie publiczne może wyjść ze szkodą dla PSG. Ostatecznie do tego nie doszło.

Jeden epizod rozwścieczył Neymara najbardziej przekonuje L’Equipe. Mbappe wpadł w pole karne i oddał strzał na bramkę z ostrego kąta, podczas gdy Neymar w tym czasie stał samotnie w okolice długiego słupka. Ostatecznie cała akcja spaliła na panewce.

Tajemnicą poliszynela jest, że zawodnicy mieli konflikt ze względu na fakt, że Mbappe został mianowany pełnoetatowym wykonawcą kar PSG. Neymarowi spodobały się dwa tweety krytykujące tę decyzję Christophe’a Galtiera, ale spór został wtedy rozstrzygnięty.

W meczu z Juventusem Francuz strzelił dwa gole, a jednego z nich po świetnym podaniu Neymara.

Czytaj więcej: Juventus walczył, ale nie dał rady. Mbappe katem Starej Damy