Czarne chmury zbierają się nad zawodnikiem francuskiej Nicei. Youcef Atal zamieścił w swoich mediach społecznościowych przemówienie islamskiego duchownego, który nawoływał do pogromu Żydów.

PressFocus Na zdjęciu: Youcef Atal

Prokuratura z Nicei wszczyna śledztwo w sprawie Youcefa Atala

Atal jest podejrzany o propagowanie terroryzmu oraz nawoływania do nienawiści na tle religijnym

Algierczyk w swoich mediach społecznościowych zamieścił przemówienie islamskiego duchownego

Prokuratura w Nicei wszczęła wstępne dochodzenie przeciwko piłkarzowi Nicei Youcefowi Atalowi, pod zarzutem propagowania terroryzmu i publicznego nawoływania do nienawiści lub przemocy ze względu na określoną religię. Zawodnik w swoich mediach społecznościowych zamieścił przemówienie islamskiego duchownego, w którym namawiał on do pogromu Żydów.

Zawodnik bardzo szybko usunął film ze swoich mediów oraz przeprosił, jednak sprawie przygląda się prokuratura. Jak czytamy w komunikacie prasowym: Zajęte dzisiaj w ramach artykułu 40 kodeksu postępowania karnego przez prefekta Alpes-Maritimes i burmistrza Nicei fakty, które prawdopodobnie można przypisać panu Youcefowi ATAL, zawodowemu zawodnikowi drużyny piłkarskiej OGC Nice, w związku z rozpowszechnianiem w zeszłym tygodniu komunikatów na portalach społecznościowych, prokuratura w Nicei wszczyna wstępne śledztwo w sprawie publicznego nawoływania do nienawiści lub przemocy ze względu na konkretną religię. Dochodzenie to powierzono policji sądowej w Nicei.

