IMAGO / PA Images/ Mike Egerton Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Lens – Lyon to pojedynek 14 kolejki Ligue 1. 6. ekipa ligowej stawki podejmowała ostatnią drużynę tabeli

Przemysław Frankowski zameldował się na murawie po zmianie stron

W 52. minucie reprezentant Polski wykorzystał rzut karny, a w 74. minucie skorzystał z podania Rubena Aguilara

Frankowski nie myli się z 11. metra. Premierowy gol w tym sezonie Ligue 1

Wynik rywalizacji Lens – Lyon niespodziewanie otworzyli gości. W 15. minucie Brice Samba musiał sięgać do siatki Jake’a O’Brien, który skorzystał z dogrania Ernesta Nuamaha. Szczęście Les Gones nie trwało zbyt długo – już jedenaście minut później Wesley Said doprowadził do wyrównania. Remisowy wynik utrzymał się do przerwy.

Po zmianie stron na murawie zameldował się Przemysław Frankowski, który zmienił Deivera Machado. Reprezentant Polski już sześć minut później wpisał się na listę strzelców – 28-latek wykorzystał rzut karny podyktowany po faulu Skelly’ego Alvaro. Dla byłego zawodnika Chicago Fire było to dopiero pierwsze trafienie w rozgrywkach klubowych w tym sezonie.

G⚽️⚽️⚽️L! PRZEMYSŁAW FRANKOWSKI! 🔥



Co za spokój Polaka! 😍 Nie dał żadnych szans bramkarzowi Olympique Lyon! 👏 #modanafrancję pic.twitter.com/irHggj2ikZ — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 2, 2023

Lyon nie zrezygnował z walki o punkty i w 72. minucie dopiął swego, a Sambę znowu pokonał O’Brien. I tym razem przyjezdni w dobrych nastrojach pozostawali zaledwie przez chwilę, ponieważ już dwie minuty później dubletem mógł pochwalić się Przemysław Frankowski, który popisał się uderzeniem z powietrza. Dzięki dwóm golom obrońcy Lens triumfowało 3:2 i ma na koncie 22 punkty.