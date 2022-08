Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Paris-Saint Germain

W sobotę 6 sierpnia nowy sezon Ligue 1 zainaugurował mecz Strasburga z AS Monaco. Oprócz tego o godzinie 21:00 rozpoczęło się także spotkanie Clermont z Paris-Saint Germain. Goście wygrali i mogli cieszyć się z udanej inauguracji sezonu. Zapoznajcie się z naszą relację z tych sobotnich meczów.

Strasbourg postawił trudne warunki

Monakijczykom trafił się wymagający rywal w 1. kolejce nowego sezonu Ligue 1. Strasbourg w ubiegłych rozgrywkach zajął wysoką, szóstą lokatę i niewiele zabrakło, by zespół zakwalifikował się do europejskich pucharów. Ponadto to gospodarze sobotniego meczu w poprzednim sezonie byli górą, dlatego bukmacherzy nie wskazywali tu wyraźnego faworyta.

Lepiej w mecz weszli goście, którzy za sprawą trafienia Krepina Diatty w 43 minucie wyszli na prowadzenie. Wykreowali sobie oni jednak dużo więcej sytuacji bramkowych i zasłużenie schodzili na przerwę prowadząc. Na kilka minut po rozpoczęciu drugiej połowy AS Monaco podwyższyło prowadzenie na 2:0, a z bramki cieszył się Diop.

W 65 minucie Strasbourg zdobył bramkę kontaktową. Znakomite dośrodkowanie w pole karne posłał Thomas Delaine, a wykończył je główkując Habib Diallo. Obudziło to nadzieję w zespole, który ruszył odważniej do przodu i był bliski zdobycia wyrównującej bramki. Mimo dwóch znakomitych okazji w końcówce meczu to Moncao mogło cieszyć się z pierwszego zwycięstwa w sezonie.

Paryżanie bez forsowania tempa z pewnym zwycięstwem

Zgodnie z przewidywaniami, Paris-Saint Germain rozpoczęło spotkanie z Clermont od szybkiego objęcia prowadzenia. Dwójkową akcję przeprowadzili dobrzy przyjaciele – Leo Messi i Neymar, po której Brazylijczyk cieszył się z gola na 1:0. Mistrzowie Francji grali z ogromną lekkością i bez problemu zdobywali teren. Kolejne bramki były jedynie kwestią czasu. W 26 minucie Neymar zamienił się w asystenta, a gola zdobył Hakimi, a przed przerwą po wrzutce Brazylijczyka bramkę na 3:0 zdobył Marquinhos.

Mateusz Wieteska z kolegami są jak na razie bezradni. PSG prowadzi do przerwy z Clermont 3:0 💪🔝 A ta kontra przy golu na 2:0? Poezja! 👌 #CF63PSG



📺 II połowa starcia 𝐂𝐥𝐞𝐫𝐦𝐨𝐧𝐭 – 𝐏𝐒𝐆 już za chwilę w CANAL+ SPORT2 i CANAL+ online 👇https://t.co/ag05X6ypsS pic.twitter.com/qXVtodbS7A — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 6, 2022

Widać było, że ogromną ochotę do strzelenia bramki ma tego wieczora Messi, ale jak na złość piłka nie chciał wpaść do siatki. Wreszcie w 80 minucie po udanym kontrataku piłkę w polu karnym do 35-latka odegrał Neymar, a Messi precyzyjnym uderzeniem przy słupku strzelił upragnioną bramkę. Brazylijczyk tym samym skompletował hattricka asyst. Paryżanie byli nienasyceni i 86 minucie podwyższyli prowadzenie na 5:0. Znakomitą podcinkę w pole karne posłał wówczas Paredes, a piłkę przyjął Messi po czym uderzeniem z półprzewrotki zdobył drugą bramkę. Mistrzowie Francji znakomicie zadebiutowali w nowym sezonie Ligue 1, czego nie może powiedzieć Mateusz Wieteska, który wybiegł w podstawowym składzie Clermont Foot po raz pierwszy od transferu z Legii Warszawa.

Wyniki sobotnich meczów 1. kolejki Ligue 1

Strasbourg – AS Monaco 1:2 (0:1)

0-1 Diatta 43’

0-2 Diop 53’

1-2 Diallo 65’

Clermont – PSG 0:5 (0:3)

0-1 Neymar 9′

0-2 Hakimi 26′

0-3 Marquinhos 38′

0-4 Messi 80′

0-5 Messi 86′