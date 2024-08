Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Chancel Mbemba

Ligue 1: Marsylia rezygnuje z współpracy z obrońcą

Dwa sezony – tyle trwała przygoda Chancela Mbemby na Stade Velodrome. Reprezentant Demokratycznej Republiki Konga nie będzie kontynuował swojej kariery w Olympique Marsylii. To decyzja klubu z Ligue 1. Licznik 29-latk w koszulce Les Phoceens zatrzymał się na 85 spotkaniach, 13 golach i trzech asystach.

Fabrice Hawkins z RMC Sport ujawnił szczegóły rozstania. Mbemba miał niewłaściwe zachować się wobec członka zarządu, bliskiego Pablo Longorii i Mehdiemu Benatii. Kongijczyk został zwolniony przez klub po incydencie, który miał miejsce na poniedziałkowym treningu. Decyzja o pożegnaniu wychowanka Anderlechtu miała być natychmiastowa i ma być także definitywna.

Hawkins twierdzi, że relacje między Mbembą i Marsylią już od dłuższego czasu nie należały do najlepszych i były napięte. Klub miał przekazać zawodnikowi, że nie będzie na niego liczył i odesłał go do treningów z rezerwami. Ta sytuacja nie spodobała się zawodnikowi, który miał nerwowo zareagować w kontakcie z przedstawicielem zarządu.

Chancel Mbemba w swoim CV ma takie kluby, jak Anderlecht, Newcastle, Porto i OM. W 2015 roku Sroki zapłaciły za niego Belgom 12 milionów euro.