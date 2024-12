PSG straci gwiazdora? Piłkarz zastanawia się nad przyszłością

dpa picture alliance / Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique i Nuno Mendes

Nuno Mendes jeszcze nie podjął decyzji w sprawie przyszłości

Kontrakt Nuno Mendesa z Paris Saint-Germain obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. Wydawało się, że strony zwiążą się nową, długoterminową umową, jednak w tej sprawie zaczynają pojawiać się wątpliwości. Jak ujawnił Florian Plettenberg na antenie stacji telewizyjnej “Sky Sports”, przyszłość lewego obrońcy stoi pod znakiem zapytania. Boczny defensor chce bowiem przeanalizować dostępne opcje, zanim przedłuży współpracę z aktualnym pracodawcą.

To znakomita informacja dla włodarzy Manchesteru United, którzy ostatnim czasie zainteresowali się Nuno Mendesem. Wszystko wskazuje na to, że 33-krotny reprezentant Portugalii wysłucha oferty złożonej mu przez władze Czerwonych Diabłów. Co ciekawe, 22-latek w angielskiej drużynie mógłby ponownie współpracować z Rubenem Amorimem, pod którego wodzą miał okazję grać w Sportingu Lizbona. Od niedawna 39-lateni trener prowadzi właśnie Manchester United.

Nuno Mendes z powodzeniem przywdziewa koszulkę paryskiego giganta od sierpnia 2021 roku, gdy przeprowadził się na Parc des Princes za 45 milionów euro ze Sportingu Lizbona. Na początku lewy obrońca występował dla PSG na zasadzie wypożyczenie, a następnie został wykupiony. Dotychczasowy bilans wahadłowego w trykocie obecnego mistrza Ligue 1 wygląda następująco – 98 meczów, 5 bramek oraz 13 asyst. Wartość rynkowa zawodnika wynosi około 55 milionów euro.