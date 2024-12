Man United obserwuje gwiazdora PSG. Już pracował z Amorimem

News Images LTD / Victor Joly / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim i Nasser Al-Khelaifi

Nuno Mendes na liście Man Utd

Manchester United intensywnie rozgląda się za nowym lewym obrońcą. Głównym celem transferowym Czerwonych Diabłów pozostaje Alphonso Davies, którego kontrakt kończy się w 2025 roku. Natomiast Kanadyjczyk nadal może zdecydować się przedłużenie umowy z Bayernem, co postawiłoby klub z Old Trafford w trudnej sytuacji.

Władze Man Utd chciałyby uniknąć takiego przebiegu zdarzeń, dlatego już teraz pracują nad listą rezerwową. Konkretnie chodzi o wytypowanie nazwisk, po które można byłoby sięgnąć gdyby Davies odmówił przenosin na Old Trafford.

Pierwszą alternatywą, o której szeroko pisały media, jest Theo Hernandez z Milanu. Jednak Francuz prawdopodobnie zostanie na San Siro, a przynajmniej tak wynika z ostatnich słów agenta defensora. To zmusza Manchester United do poszerzenia listy.

W związku z tym na radarze Czerwonych Diabłów znalazł się Nuno Mendes z Paris Saint-Germain. Reprezentant Portugalii ma kontrakt do 2026 roku i ten fakt sprzyja płynnemu przeprowadzeniu transakcji. Jeśli obrońca wyraziłby chęć na zmianę klubu, to mistrzowie Francji najprawdopodobniej wyrażą zgodę. Dlaczego? Główny powód to długość umowy, która oznacza, że 2025 rok będzie ostatnią szansą dla PSG na zarobienie na transferze Mendesa.

Pierwsze plotki łączące Portugalczyka z Manchesterem United pojawiły się już w listopadzie, ale teraz są one dużo bardziej uzasadnione.