Marcin Bułka odejdzie latem z PSG. Takie informacje podaje Vincent Menichini z Nice Matin. Polak dobrze spisuje się na wypożyczeniu w OGC Nice, a Orlątka po sezonie mają wykupić bramkarza na stałe.

W barwach Paris-Saint Germain Marcin Bułka szans na grę raczej nie miał. Francuski gigant wolał stawiać na znane nazwiska, a Polak regularnie był wypożyczany do słabszych zespołów. Od początku sezonu 2021/22 reprezentuje barwy OGC Nice, gdzie spisuje się naprawdę dobrze.

O miejsce w składzie Bułka rywalizuje z doświadczonym Walterem Benitezem i to Argentyńczyk jak na razie cieszy się większym zaufaniem trenera. Nie oznacza to jednak, że Polak nie dostaje swoich szans. Marcin Bułka regularnie występował rozgrywkach Pucharu Francji, w których puścił zaledwie jednego gola. Wypożyczony do Nicei bramkarz był bohaterem starcia pucharowego z PSG, które dzięki jego znakomitej postawie w konkursie rzutów karnych zostało sensacyjnie wyeliminowane.

W umowie Paryżan z OGC Nice znajduje się zapis, który umożliwia Orlątkom wykupienie Bułki za dwa miliony euro. Według dziennikarza Nice Matin – Vincenta Menichiniego klub zdecyduje się zainwestować w Polaka. W tym sezonie wystąpił on w pięciu spotkaniach, w których zaliczył trzy czyste konta.