Paris Saint-Germain może latem kolejny raz w ostatnim czasie zmienić trenera

Dziennikarz Hugo Almeida przekonuje, że na celowniku klubu z Ligue 1 jest Jose Mourinho

Coraz mniej pewna jest przyszłość Christophe’a Galtiera w ekipie z Paryża

Mourinho na celowniku Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain w tej kampanii liczy się w grze o mistrzostwo Ligue 1. To jednak zdecydowanie za mało jak na ambicje sterników klubu. Niewykluczone zatem, że szykują się zmiany w ekipie z Parc des Princes.

Dziennikarz Pedro Almeida przekonuje, że głównym celem do zastąpienia Christophe’a Galtiera w PSG, jest Jose Mourinho. Portugalczyk obecnie odpowiada za wyniki Romy. Niemniej doświadczony trener według włoskich wydaje się otwarty na nową przygodę.

Zainteresowany zatrudnieniem The Special One w klubie z Parc des Princes jest dyrektor sportowy Luis Campos. Jednocześnie w ekipie z Paryża jest przekonanie, że Mourinho to trener, który mógłby poprowadzić zespół do upragnionego triumfu w Lidze Mistrzów.

