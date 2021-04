Monaco potwierdziło mistrzowskie aspiracje

Piłkarze AS Monaco

Piłkarze AS Monaco Pressfocus

AS Monaco od pierwszej minuty meczu na Stade Louis II było lepsze od Dijon. Na gole czekaliśmy jednak do drugiej połowy. Wówczas gospodarze potwierdzili swoją dominację i wygrali 3:0. Dzięki temu do prowadzącego Lile tracą cztery punkty.

Piłkarze PSG i Lile wygrali swoje mecze. AS Monaco traciło do tych drużyn odpowiednio cztery i siedem punktów. Strata mogła być jedna mniejsza w przypadku niedzielnego zwycięstwa z zamykającym zestawienie Dijon.

Blisko, coraz bliżej

Monaco zgodnie z przewidywaniami od samego początku było stroną dominującą w każdej istotnej statystyce. Gospodarze zepchnęli rywala do głębokiej defensywy i oddawali strzały na bramkę, której strzegł Saturnin Allagbe. Goalkeeper z Beninu obronił w pierwszej połowie trzy uderzenia i dzięki niemu Dijon do przerwy remisowało 0:0.

Stało się nieuniknione

Na drugą część spotkania decyzją Niko Kovaca nie wyszli już Ruben Aguilar i Sofiane Diop. W ich miejsce pojawili się Cesc Fabregas oraz Wissam Ben Yedder. Francuz trzy minuty później mógł wpisać się na listę strzelców, ale jego intencje wyczuł Allagbe. Czujność zachował jednak Stevan Jovetic, który wykorzystał dobitkę i trafił do siatki z bliskiej odległości.

Ben Yedder zrehabilitował się w 63. minucie, gdy otrzymał idealnie wymierzone podanie od Aleksandra Golovina i skutecznie przelobował wysuniętego bramkarza. Monaco nie chciało się zadowolić dwubramkowym prowadzeniem i kreowało kolejne okazje strzeleckie. Dzięki temu w 89. minucie na tablicy wskazującej wynik widniał rezultat 3:0. Drugie trafienie tego dnia zanotował Ben Yedder, który wykorzystał rzut karny. Finalnie gospodarze pokonali Dijon 3:0.

W 33. kolejce Ligue 1, Monaco zagra na wyjeździe z Girondins Bordeaux. Z kolei Dijon podejmie u siebie OGC Nice.