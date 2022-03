Milik stawia Marsylii ultimatum. Albo on, albo trener

Pressfocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Jak informuje francuska telewizja RMC Sport, Arkadiusz Milik postawił władzom Olympique Marsylia ultimatum. Jeśli Jorge Sampaoli pozostanie na stanowisku trenera, Polak zdecyduje się opuścić klub. Taka decyzja jest podyktowana konfliktem napastnika z argentyńskim szkoleniowcem.

Arkadiusz Milik jest w tym sezonie najlepszym strzelcem Olympique Marsylii

Polak nie gra jednak regularnie w pierwszym składzie

Jego zwolennikiem nie jest Jorge Sampaoli, który często krytykuje napastnika

Konflikt, który rozgrzewa całą Marsylię

Arkadiusz Milik w tym sezonie wielokrotnie był krytykowany przez trenera Jorge Sampaolego. Polak w 27 meczach tego sezonu zdobył 16 bramek i jest najlepszym strzelcem Olympique Marsylia. Mimo to, nie może liczyć na pewne miejsce w podstawowym składzie. Na przeszkodzie napastnikowi stoi trener, który fanem talentu reprezentanta Polski zdecydowanie nie jest.

W meczu z Troyes Argentyńczyk postanowił zostawić Milika na ławce rezerwowych, co spotkało się z falą krytyki ze strony francuskich mediów. Wcześniej Polak nie otrzymał nawet minuty w meczu Ligi Konferencji Europy z Qarabagiem. W pewnym momencie relacje na linii napastnik-trener były tak napięte, że interweniować musieli właściciele klubu. Konflikt negatywnie wpływa na szatnię, czego świadomy jest zarząd Marsylczyków. Walczyć z Sampaolim nie zamierza sam Milik, który zapowiedział, że jeśli Argentyńczyk pozostanie na stanowisku, to nie widzi on swojej przyszłości we francuskiej drużynie.

🔴 Si Sampaoli reste la saison prochaine, Arek Milik demandera à partir !



Le Polonais juge incompréhensif certains de ses choix et regrette que l'argentin le coupe dans son élan.



Milk a dit tout haut ce que la majorité des joueurs pense tout bas.



(@RMCsport) pic.twitter.com/SW83UHeLNU — BeFoot (@_BeFoot) March 7, 2022

“Niektóre decyzja szkoleniowca są niezrozumiałe dla Milika. Nie pojmuje on np. dlaczego w momencie, kiedy zdobywał bramki, to nagle na dwa mecze usiadł na ławce rezerwowych” – możemy przeczytać w RMC Sport.

Olympique Marsylia w tym sezonie radzi sobie naprawdę dobrze w Ligue 1. Zespół zajmuje trzecie miejsce i walczy o utrzymanie go, dzięki czemu mógłby powalczyć o możliwość gry w Lidze Mistrzów. Niewykluczone, że przez wzgląd na wyniki zespołu, władze klubu postanowią pozostawić na stanowisku Sampaolego, kosztem Arkadiusza Milika.

