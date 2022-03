PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Thierry Henry uważa, że kiepska forma Neymara w bieżącym sezonie nie wynika tylko z kwestii sportowych. Legendarny francuski napastnik uważa, że Brazylijczyk ma problemy psychologiczne.

Neymar rozgrywa kolejny, rozczarowujący pod kątem indywidualnym sezon. Na trzy miesiące przed końcem rozgrywek rozegrał łącznie 18 spotkań dla Paris Saint-Germain i coraz rzadziej oczarowuje kibiców zgromadzonych na Parc des Princes. 30-latka ponownie dręczą kontuzje, ale Thierry Henry uważa, że nie to jest głównym problemem Brazylijczyka.

– Możesz analizować go w akcji i widać, że źle się ustawia. Okej, trzeba powiedzieć to wprost. I tak, jest trochę gorszy niż w przeszłości, ale nie bez powodu. Neymar często mówi w wywiadach o tym, że czuje się dobrze i o presji. Moja pierwsza myśl była taka: czy wszystko z nim w porządku? Nie chodzi o to, że już nie zakłada siatek, sombrero czy nie zachwyca swoją szybkością. Mówi, ale czy go słuchacie? On prosi o pomoc. Pewne rzeczy siedzą w jego głowie, tak jak u każdego innego człowieka – stwierdził były legendarny gracz Arsenalu czy Barcelony.

Przypomnijmy, że w minionych miesiącach Neymar mówił choćby o tym, że nadchodzący mundial może być ostatnim w jego karierze. W bieżącym sezonie Brazylijczyk zanotował cztery gole i tyle samo asyst. 30-latek może być kluczowy w rewanżowym starciu z Realem Madryt. Zwłaszcza, jeżeli potwierdzą się doniesienia i w meczu tym zabraknie Kyliana Mbappe.

