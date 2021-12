Mbappe krytycznie ocenił wykorzystywanie technologii VAR przez sędziów

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe został wybrany najlepszym piłkarzem 2021 roku w dwunastej edycji gali Global Soccer Awards. Po uroczystości przyznania nagród w poszczególnych kategoriach Francuz wypowiedział się na kilka ciekawych tematów. Między innymi o technologi VAR.

Kylian Mbappe jest jednym z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy na świecie

Ze zdaniem reprezentanta Francji w różnych kwestiach trzeba się liczyć

23-latek ostatnio zabrał głos na temat technologii VAR

Mbappe skomentował funkcjonowanie technologii VAR

Kylian Mbappe w ostatnim czasie jest na ustach wszystkich. Mistrz świata z 2018 roku ma kontrakt z Paris Saint-Germain ważny do końca czerwca 2022 roku. Z jego zdaniem powoli muszą liczyć się wszyscy.

Nie milkną spekulacje na temat zmiany barw klubowych przez piłkarza. Najnowsze doniesienia mediów sugerują, że 23-latek może dołączyć do Realu Madryt. Ostatnio zawodnik zabrał głos na temat nowinek technologicznych, które funkcjonują w piłce nożnej od kilku lat.

– Sędzia nie powinien przez siedem minut podejmować decyzji, analizując sytuację w technologii VAR. Jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Pod warunkiem, że jest odpowiednio wykorzystywana – przekonywał Mabppe cytowany przez French Football News.

– Czasami jest tak, że nie wiemy, co się dzieje. To nas zaskakuje. Musimy być bardziej zaangażowanie, Nadal musimy dostosowywać się do VAR-u – kontynuował Francuz.

W tej kampanii Mbappe wystąpił łącznie w 24 meczach. Strzelił w 15 goli. Ponadto zaliczył 15 asyst. Okazję na poprawienie swojego bilansu 23-latek będzie miał już 9 stycznia. Wówczas PSG zmierzy się na wyjeździe z Olympique Lyon.

Technologia wideoweryfikacji jest już powszechna w czołowych liga europejskich. VAR był wykorzystywany też w trakcie w Euro 2020, czy na Copa America. Tymczasem kolejną wielką imprezą, w której technologia będzie ułatwiać pracę sędziom, ma być mundial w Katarze.

Czytaj więcej: Rozdano nagrody na Global Soccer Awards: najlepszym piłkarzem został Mbappe

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin