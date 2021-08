Olympique Lyon przeniósł Marcelo Filho do rezerw. Powodem takiej decyzji jest słabsza forma oraz złe zachowanie obrońcy w szatni tuż po porażce przeciwko Angers (0:3).

Marcelo Filho został odesłany do rezerw Olympique Lyon

Piłkarz jest źle przygotowany do nowego sezonu Ligue 1, z kolei oliwy do ognia miało dolać jego zachowanie w szatni tuż po porażce z Angers

Klub zastanawia się również nad rozwiązaniem kontraktu, który niedawno został przedłużony

Słaby początek sezonu w wykonaniu Olympique Lyon

Peter Bosz nie może mówić o dobrym początku pracy w Ligue 1. Nowy trener Olympique Lyon miał za zadanie wznieść drużynę na wyższy poziom, tymczasem klub zaliczył falstart i po dwóch kolejkach ma na koncie tylko punkt.

Słaba dyspozycja w meczu inauguracyjnym przeciwko Brest (1:1) uwypukliła się jeszcze bardziej w przegranym starciu z Angers (0:3). Po ostatnim gwizdku w szatni Olimpijczyków zrobiło się gorąco. Holenderski szkoleniowiec wytłumaczył swoim podopiecznym błędy, które zaważyły o ostatecznym rezultacie.

Jednym z tych, który włączył się do dyskusji był środkowy obrońca, Marcelo. Brazylijczyk miał spore pretensje do jednego kolegów z zespołu, co nie spodobało się Boszowi. Szkoleniowiec próbował uspokoić zawodnika, ale ten nie reagował na żadne polecenia. Wszystko skończyło się ostrą wymianą zdań, co dużym echem odbiło się również we francuskich mediach.

Olimpijczycy wydali oświadczenie ws. Marcelo

L’Olympique Lyonnais informe qu'en accord entre les parties prenantes de la Direction sportive et son entraîneur Peter Bosz, il a été décidé que son joueur Marcelo prendrait part à compter de ce jour aux séances d’entraînements du groupe PRO 2.https://t.co/oBxqa26ykc — Olympique Lyonnais (@OL) August 17, 2021

– “Olympique Lyon informuje, że w porozumieniu pomiędzy dyrektorem sportowym i trenerem Peterem Boszem, podjęto decyzję, że Marcelo od tego dnia (17.08) będzie brał udział w treningach grupy PRO 2” – brzmi oficjalne oświadczenie klubu.

Klub poinformował we wtorek, że Marcelo został odesłany do rezerw. Wynikiem takiej decyzji były ostatnie wydarzenia oraz gorsza forma 34-latka.

Co więcej, Olimpijczycy rozważają nawet zakończenie współpracy z Brazylijczykiem jednak w tym wypadku stoper musiałby otrzymać ogromne odszkodowanie. Lyon przedłużył kontrakt z Marcelo tuż przed startem sezonu 2021/22, więc wydaje się, że w najbliższym czasie wystawi go na sprzedaż.

