Majecki wraca do bramki Monaco. Ma zagrać w hicie Ligue 1

Radosław Majecki prawdopodobnie pojawi się w wyjściowym składzie AS Monaco podczas meczu z Lille. Polak wyleczył kontuzję i jest gotów do gry - informuje portal L'Equipe.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Radosław Majecki

Monaco zmierzy się z Lille, w bramce ma wystąpić Radosław Majecki

AS Monaco rewelacyjnie spisuje się w bieżących rozgrywkach Ligue 1. Drużyna prowadzona przez Adiego Huttera niespodziewanie po 7. kolejkach zajmuje 1 miejsce w tabeli z dorobkiem 19 punktów. Nad drugim w lidze Paris Saint-Germain mają dwa oczka przewagi.

Po przerwie reprezentacyjnej grę w lidze wznowią od spotkania z OSC Lille. Mecz odbędzie się w najbliższy piątek (18 października). Dla polskich kibiców będzie to okazja, aby zobaczyć w akcji Radosława Majeckiego. Według dziennika L’Equipe polski bramkarz ma pojawić się w wyjściowym składzie. Jeśli doniesienia z Francji okażą się prawdą, to dla 24-latka będzie to pierwszy występ w sezonie 2024/2025.

Majecki podczas okresu przygotowawczego doznał kontuzji stawu skokowego. Uraz wykluczył go nie tylko z reszty przygotowań, ale również z początku sezonu. Miejsce wychowanka Legii Warszawa pod jego nieobecność zajął Philipp Kohn. Forma szwajcarskiego golkipera w ostatnich tygodniach nie zachwyca, więc dla Majeckiego to idealna okazja, aby wskoczyć do bramki i odzyskać miejsce między słupkami.

Przed rozpoczęciem sezonu Majecki awizowany był przez francuskie media do roli pierwszego bramkarza Monaco. Wszystko przekreśliła jednak kontuzja. Aktualnie wiele wskazuje na to, że Polak jest na dobrej drodze, aby wrócić do regularnych występów. W poprzedniej kampanii w drugiej części sezonu wygryzł ze składu Kohna i zachował 7 czystych kont w 12 meczach w lidze.