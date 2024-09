Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Radosław Majecki

Nie wiem kiedy wróci. Może za dwa, trzy, cztery tygodnie – mówi Hutter

Radosław Majecki w drugiej części poprzedniego sezonu wskoczył do bramki AS Monaco i pokazał się z bardzo dobrej strony. Świetne występy w Ligue 1 spowodowały, że 24-latek miał w kampanii 2024/2025 pełnić rolę pierwszego bramkarza w zespole Adiego Huttera.

Niestety na początku sierpnia Majecki złapał kontuzję. Golkiper urodzony w Starachowicach ze względu na uraz kostki nie mógł pomóc drużynie na początku rozgrywek. Pierwotnie przerwa reprezentanta Polski miała potrwać dwa miesiące. Niewykluczone jednak, że absencja byłego zawodnika Legii Warszawa nieco się przedłuży. O stanie zdrowia Majeckiego opowiedział niedawno trener AS Monaco.

Z jego informacji wynika, że Majecki ćwiczy indywidualnie i wykonuje różne ćwiczenia. Natomiast wciąż nie wiadomo, kiedy dokładnie wróci na boisko. Adi Hutter mówi, że mogą to być dwa, trzy, a nawet cztery tygodnie.

– Majecki ćwiczy indywidualnie. Biega i wykonuje różne ćwiczenia. Nie wiem, kiedy wróci do zespołu. Wszystko zależy od tego, jak będzie się czuł. Może za dwa, trzy, cztery tygodnie – powiedział Adi Hutter, cytowany przez portal L’Equipe.

W poprzedni sezonie Majecki bronił dostępu do bramki AS Monaco w 15 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których siedem razy zachował czyste konto. Zawodnikiem klubu z Księstwa jest od 2020 roku z przerwą w sezonie 2022/2023, gdy był wypożyczony do Cercle Brugge.