Lyon traci dystans do lidera. Tylko remis z Lens

RC Lens zremisowało u siebie z Olympique’em Lyon (1:1). Na trafienie Jonathana Claussa odpowiedział efektownym strzałem Lucas Paqueta. Podopieczni trenera Garcii tracą dystans do liderującego Lille.

Olympique Lyon nie odczytał znaków

Olympique Lyon podszedł do tego spotkania nieco tak, jakby samo miało się wygrać. Choć podopieczni Rudiego Garcii mieli okazję, by wykorzystać potknięcie Paris Saint-Germain, nie potrafili regularnie zagrażać bramkarzowi gospodarzy. Ba, to właśnie Lens jeszcze przed przerwą trafili do siatki. Anthony Lopes głupio stracił piłkę we własnym polu karnym. Odebrał mu ją Gael Kakuta i trafiła ostatecznie do Cheicka Oumara Doucoure. Malijczyk bez zastanowienia huknął z dystansu i trafił, ale po konsultacji z VAR-em arbiter dopatrzył się w tej akcji zagrania ręką i zdecydował się gola nie uznać.

Nie było to wystarczające ostrzeżenie dla Olympique’u Lyon. W 65. minucie gospodarze wykorzystali tę ospałość gości i objęli prowadzenie. Kakuta popisał się idealnym podaniem między dwójkę stoperów, a piłkę między nogami Lopesa posłał Jonathan Clauss. Wyrównanie przyniósł indywidualny błysk. Ryan Cherki mijał kolejnych rywali i uderzył. Futbolówka odbiła się od defensorów i trafiła do Lucasa Paquety. Brazylijczyk natychmiast zebrał się i nożycami zdobył gola na wagę punktu.

Na więcej zespołu z Lyonu stać już nie było. W końcówce czerwoną kartkę obejrzał jeszcze Islam Slimani. Podopieczni Garcii tracą do liderującego Lille aż pięć punktów i są coraz dalej od realnej walki o mistrzostwo.