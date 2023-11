IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Luis Enrique skrytykował publicznie Kyliana Mbappe

Gwiazdor PSG odpowiedział na słowa szkoleniowca

Podkreśla, że nie ma z tym problemu

Kylian Mbappe nie ma żalu do Luisa Enrique

Paris Saint-Germain pokonało Reims 3:0, a Kylian Mbappe zdobył hat-tricka w niedawnym meczu Ligue 1. Pomimo trzech bramek Luis Enrique nie był zadowolony ze swojej największej gwiazdy.

– Nie jestem zadowolony z Kyliana Mbappé. Nie mam nic do powiedzenia na temat bramek, ale może on pomóc drużynie w inny sposób – powiedział trener PSG.

Kylian Mbappe odniósł się do tych słów podczas konferencji prasowej reprezentacji Francji. Okazuje się, że gwiazdor nie ma żalu do swojego szkoleniowca.

– Musisz go zapytać, dlaczego wybrał taki moment. Zniosłem to bardzo dobrze, to świetny trener i może mnie wiele nauczyć. Już pierwszego dnia powiedziałam mu, że nie będzie miał ze mną problemu. Zawsze bardzo dobrze współpracowało mi się z trenerami, których miałem. Jestem zawodnikiem, który jest wobec siebie bardzo wymagający, więc kiedy widzę takie wymagania ze strony moich trenerów, jestem bardzo szczęśliwy – skomentował gwiazdor PSG.

