Kylian Mbappe coraz bliżej transferu. PSG podjęło ważną decyzję

Kylian Mbappe nie otrzyma propozycji nowego kontraktu od PSG - poinformował hiszpański AS. Mistrzowie Francji liczą, że zawodnik aktywuje specjalną klauzulę przedłużenia umowy do 2025 roku. Francuski klub ma swój sposób zniechęcenie gwiazdy do transferu do Realu Madryt.