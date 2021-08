Na ten moment czeka całe piłkarskie otoczenie. Lionel Messi regularnie uczestniczy w treningach PSG, więc nic dziwnego, że z niecierpliwością czekamy na debiut Argentyńczyka w nowym klubie. Natomiast dziennikarze Le Parisien są już przekonani, kiedy 34-latek zagra w drużynie Pochettino.

Lionel Messi od dwóch tygodni trenuje w PSG

Paryżanie rozegrali już trzy spotkania, w których zabrakło Argentyńczyka oraz Neymara

Le Parisien podało datę, kiedy nadejdzie debiut 34-latka w nowym klubie

Atmosfera w Reims sięgnie zenitu?

O tym, że Lionel Messi zadebiutuje w starciu przeciwko Reims mówi się we Francji od początku tygodnia. Piłkarz przez ostatnie 15 dni dochodził do optymalnej formy. Przez ten czas Paris Saint-Germain rozegrało trzy spotkania, zgarniając całą pulę we wszystkich z nich.

Na ten moment nie poznaliśmy kadry paryżan, co daje sporo do myślenia. Wcześniej klub stosował ten zabieg kilkadziesiąt godzin przed startem ligowego spotkania, więc już po tym można stwierdzić, że debiut Lionela Messiego w 4. kolejce jest całkiem możliwy.

W dodatku w mediach społecznościowych PSG pojawił się też raport medyczny. W niedzielę nie zagra jeszcze Sergio Ramos oraz Mauro Icardi. Snajper świetnie wszedł w sezon, notując dwa trafienia w trzech ostatnich pojedynkach, ale musi pauzować z powodu drobnego urazu. Dodajmy tylko, że nic nie wspomniano w nim o Messim czy Neymarze, więc występ obu panów w najbliższym meczu nie powinien być zagrożony.

Training today ahead of the Reims match 💪 pic.twitter.com/UdV5iMOP8m — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 28, 2021

Le Parisien – “Messi wejdzie w drugiej połowie”

Dziennikarze Le Parisien nie mają większych wątpliwości. Podczas rywalizacji Reims z PSG na murawę wbiegnie Lionel Messi. Argentyńczyk nie zagra jednak od pierwszych minut. Wszystko spowodowane jest tym, że miał dłuższą przerwę od futbolu. Po Copa America 34-latek przedłużył wakacje, przez co jego powrót na boisko wymagał w ostatnich tygodniach więcej pracy oraz wysiłku.

Mauricio Pochettino ma ogromny komfort wyboru. Stąd też w drugiej połowie powinniśmy zobaczyć tercet “NMM”. Neymar zostanie wówczas wystawiony na lewe skrzydło, Kylian Mbappe na środku ataku, z kolei Lionel Messi zmieni Di Marię i zajmie miejsce na prawej flance.

Reims Paris Saint-Germain 15.2 7.60 1.20 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 29. sierpnia 2021 10:27 .

Przeczytaj również: Real Madryt złożył ostateczną ofertę PSG ws. Mbappe