PressFocus Na zdjęciu: gracze PSG

Wyniki 34. kolejki Ligue 1. PSG zremisowało z Lens 1:1 i zapewniło sobie mistrzostwo Francji. Przemysław Frankowski zszedł z boiska w 82. minucie. Wcześniej Lyon po ciekawym spotkaniu wygrał z Montpellier 5:2. Mecz St. Etienne z Monaco został przerwany w 67. minucie z powodu zamieszek na trybunach. Spotkanie zostało wznowione, a finalnie goście zwyciężyli 4:1. Poniżej prezentujemy rezultaty i strzelców goli.

Siedem bramek na stadionie Lyonu, zamieszki w Saint-Etienne, PSG może świętować

Lyon rywalizował z Montpellier. Po emocjonującej pierwszej połowie było 2:2. Gospodarze w 43. minucie prowadzili dwoma trafieniami, ale końcówka tej części gry należała do przyjezdnych. W drugiej połowie Les Gones strzelili trzy bramki, a rywale nie odpowiedzieli ani razu. Finalnie Lyon triumfował 5:2.

Spotkanie AS Saint-Etienne – Monaco zostało przerwane w 67. minucie z powodu niewłaściwego zachowania kibiców. Po pół godzinie zawodnicy obu drużyn wrócili do rywalizacji. Ostatecznie goście pewnie triumfowali 4:1.

PSG grało u siebie z RC Lens. Ponownie w pierwszym składzie gości wyszedł Frankowski. Paryżanie do przerwy remisowali z rywalami 0:0. W 68. minucie z dystansu huknął Lionel Messi. Goście doprowadzili do wyrównania i zanotowali remis 1:1. To jednak wystarczyło, by paryżanie zapewnili sobie mistrzostwo Francji.

Wyniki 34. kolejki

Lyon – Montpellier 5:2 (2:2)

Moussa Dembele (26′), Thiago Mendes (43′), Houssem Aouar (64′, 90+3′), Karl Toko Ekambi (68′) – Elye Wahi (45+2′), Teji Savanier (45+3′ – karny)

St. Etienne – Monaco 1:4 (1:2)

Wahbi Khazri (41′ – karny) – Wissam Ben Yedder (23′), Kevin Volland (25′), Timothee Kolodziejczak (61′ – gol samobójczy), Myron Boadu (77′)

PSG – Lens 1:1 (0:0)

Lionel Messi (68′) – Corentin Jean (88′)