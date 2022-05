Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Olympique Marsylia

W sobotni wieczór rozegrano 38. kolejkę Ligue 1. Wszystkie zespoły przystąpiły do swoich meczów o tej samej porze. Każde spotkanie dostarczyło sporo emocji. Nie brakowało pięknych goli i niespodziewanych zwrotów akcji. Marsylia rzutem na taśmę wywalczyła wicemistrzostwo, a Przemysław Frankowski strzelił gola AS Monaco. Natomiast Metz i Bordeaux spadły na zaplecze ekstraklasy.

Niesamowita końcówka sezonu Ligue 1

RC Lens świetnie zaczęło zawody przeciwko AS Monaco. Wynik spotkania otworzył Przemysław Frankowski, ale później z dalekiej podróży wrócili rywale. Co ciekawe, goście stracili bramkę w ostatnich sekundach meczu, co zadecydowało, że Marsylia została wicemistrzem Francji. Z kolei Monaco spadło na trzecią pozycję i o Ligę Mistrzów zagra w kwalifikacjach.

Olimpijczycy rozbili tego wieczoru Strasbourg (4:0). Arkadiusz Milik wystąpił od pierwszej minuty. Polak nie wpisał się jednak na listę strzelców. Jego koledzy nie pozostawili w sobotę złudzeń, kto był lepszy na Stade Velodrome. Czterech bramek nie strzela się przecież przypadkiem, a przy odrobinie szczęścia można świętować wicemistrzostwo i bezpośredni awans do Ligi Mistrzów.

Tymczasem w Lidze Europy zagra Rennes, a do Ligi Konferencji trafi Nice. Natomiast z najwyższa klasą rozgrywkową pożegnali się Metz i Bordeaux. Co ciekawe, gdyby nie podział punktów w meczu Nantes – St. Etienne (1:1), zieloni jeden z bardziej utytułowanych zespołów we Francji, spadliby z hukiem na zaplecze ekstraklasy. Tym samym o pozostanie w lidze trzeba będzie powalczyć w barażach.

Wyniki i gole 38. kolejki Ligue 1

PSG – Metz 5:0 (3:0)

Mbappe (25′, 28′ i 50′), Neymar (32′), Di Maria (67′)

Marsylia – Strasbourg 4:0 (1:0)

Gerson (32′, 89′), Under (73′), Bakambu (92′)

Lens – Monaco 2:2 (1:1)

Frankowski (30′), Ganago (96′) – Badiashile (34′), Ben Yedder (62′)

Clermont – Lyon 1:2 (0:1)

Bayo(59′) – Dembele (27′), Aouar (49′)

Lille – Rennes 2:2 (1:1)

Weah (11′ i 88′) – Bourigeaud (41′), Guirassy (92′)

Angers – Montepellier 2:0 (1:0)

Mangani (45′), Lage (67′)

Brest – Bordeaux 2:4 (2:2)

Mounie (16′), Belaili (34′) – Mangas (14′), Mara (32′ i 73′), Dilrosun (75′)

Lorient – Troyes 1:1 (0:1)

Lauriente (74′) – Touzghar (22′)

Nantes – St. Etienne 1:1 (1:0)

Blas (23′) – Hamouma (79′)

Reims – Nice 2:3 (2:0)

Ekitike (9′), Doumbia (17′) – Delort (75′, 77′ i 82′)

Ostateczna tabela Ligue 1