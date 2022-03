Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Lille OSC

Z siedmiu niedzielnych meczów rozegranych w Ligue 1, w aż czterech zwyciężyli gospodarze.

Monaco lepsze w hicie, Bordeaux się pogrąża

Wyjątkiem była rywalizacja pogrążonego w coraz większym kryzysie Girondins Bordeaux, które uległo na Matmut Atlantique Troyes 0:2. Co ciekawe, Żyrondyści mieli w tym spotkaniu dużą przewagę (61% czasu gry przy piłce), a i tak nie przyniosło im to rezultatu chociażby w postaci remisu. Drugi z meczów, w którym gospodarz nie był w stanie wygrać to starcie Stade Reims z RC Strasbourg, w którym oba zespoły podzieliły się punktami.

W pozostałych potyczką, górą byli już gospodarze. Największy popis dało Lille OSC, które rozbiło Clermont 4:0. Pewnie ze swoimi rywalami rozprawiły się również FC Nantes (2:0 z Montpellier) oraz Rennes (2:0 z Angers).

W hicie kolei Olympique Marsylia przegrał z AS Monaco 0:1. Gola na wagę zwycięstwa strzelił Martin Gelson.

Wyniki 27. kolejki Ligue 1:

AS Saint-Etienne – FC Metz 1:0 (0:0)

Denis Bouanga (52′)

Girondins Bordeaux – Troyes 0:2 (0:0)

Gaetan Poussin (28′ – samobójczy), Lebo Mothiba (87′ – rzut karny)

FC Nantes – Montepellier HSC 2:0 (0:0)

Randal Kolo Muani (69′), Willem Geubells (90′)

Stade de Reims – RC Strasbourg 1:1 (0:0)

Lys Jens Cajuste (84′) – Ricner Jean Bellegarde (64′)

Stade Rennais – Angers SCO 2:0 (1:0)

Benjamin Bourigeaud (33′), Gaetan Laborde (87′)

Lille OSC – Clermont Foot 4:0 (1:0)

Jonathan Bamba (3′), Jonathan David (71′), Zeki Celik (84′), Edon Zhegrova (90′)

Olympique Marsylia – AS Monaco 0:1 (0:0)

Martin Gelson (59′)