Mbappe odrzuca bajeczną propozycję nowego kontraktu

Pressfocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Zgodnie z doniesieniami hiszpańskich mediów, Kylian Mbappe jest już zdecydowany na przenosiny do Realu Madryt. Przeciwdziałać temu stara się PSG, oferując Francuzowi coraz to lepsze propozycje nowego kontraktu. Według Marki, skrzydłowy odrzucił kolejną ofertę, opiewającą na 90 mln euro brutto.

Kylian Mbappe jest najlepszym strzelcem PSG w tym sezonie

Umowa Francuza wygasa 1 lipca, a ten nie zamierza jej przedłużać

Marzeniem skrzydłowego jest gra w Realu Madryt, jednak władze PSG próbują go zatrzymać

Za pieniądze nie kupi się wszystkiego

Wszystko wskazuje na to, że są to ostatnie miesiące Kyliana Mbappe na Parc des Princes. Francuz marzy o grze w Realu Madryt i ma być już po słowie z prezesem Florentino Perezem. Ponadto sezon w PSG nie układa się zbytnio po myśli zawodnika, który nie znalazł wspólnego języka z Lionelem Messim. Mimo to klub liczy, że uda mu się zatrzymać gwiazdę.

Hiszpańskie media donoszą, że najnowsza oferta władz klubu była ogromna. Francuzowi zaoferowano zarobki na poziomie 90 milionów euro brutto. Mimo to została ona odrzucona. Hiszpanie dodają, że PSG zaproponowało Mbappe dwuletnią umowę. Priorytetem paryżan pozostaje zatrzymanie swojej gwiazdy przynajmniej do czasu rozegrania mistrzostw świata w Katarze. Dla właścicieli Paris-Saint Germain odejście 23-latka byłoby wizerunkową porażką.

W tym sezonie Kylian Mbappe w 33 meczach strzelił 22 bramki i zanotował 16 asyst. Jest niekwestionowanym liderem formacji ataku. To właśnie Francuz strzelił zwycięską bramkę w ostatnim meczu z Realem Madryt, zakończonym wynikiem 1:0.