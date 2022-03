Neville wskazał najlepszego piłkarza na świecie

Pressfocus Na zdjęciu: W środku Gary Neville

Debata na temat tego, kto aktualnie jest najlepszym piłkarzem na świecie zdaje się nie mieć końca. Eksperci, dziennikarze i naturalnie kibice – wszyscy mają swoją opinię na ten temat. Takową podzielił się ostatnio także ze Sky Sports Gary Neville.

Era Messiego i Ronaldo się kończy, a do ich zastąpienia na topie czeka wielu młodych zawodników

Swoją opinia na temat tego kto jest najlepszym piłkarzem na świecie podzielił się Gary Neville

Anglik wskazał Kyliana Mbappe

Kylian Mbappe przewyższa już poziomem Messiego i Ronaldo?

Era Leo Messiego i Cristiano Ronaldo, którzy przez lata wyznaczali poprzeczkę futbolowego topu powoli mija. Obaj napastnicy są już u schyłku swoich karier, a obecny sezon w wykonaniu obu nie należy do najlepszych. Podkręca to debatę, kto wskoczy na ich miejsce i będzie mógł obwoływać się najlepszym piłkarzem świata.

Swoimi przemyśleniami na ten temat podzielił się ostatnio Gary Neville. Były obrońca Manchesteru United uważa, że miano najlepszego piłkarza na świecie należy się obecnie Kylianowi Mbappe.

– Nie ma wątpliwości, że Messi i Ronaldo zbliżają się już do końca swoich karier. Niewątpliwie mają już mniej sił. W tej chwili, po raz pierwszy od lat, gdybyście spytali większość ludzi, kto jest najlepszy na świecie, prawdopodobnie nikt nie wybrałby Messiego lub Ronaldo. Zapewne wymieniliby Kyliana Mbappé, Erlinga Haalanda, Mohameda Salaha czy Roberta Lewandowskiego. To wyraźny znak, że chociaż Messi i Ronaldo wciąż grają na najwyższym poziomie, to nie są już na takim pułapie jak wcześniej. Nie są już najlepszymi piłkarzami na świecie – stwierdził Anglik.

– Pod względem wywoływanego podniecenia, dreszczyku emocji, szybkości, Mbappé jest absolutnie rewelacyjny. Przypomina mi Thierry’ego Henry’ego, ale ma też w sobie coś z Cristiano Ronaldo.Musi wygrać Ligę Mistrzów z PSG w tym sezonie, to ostatecznie potwierdziłoby jego klasę. Triumf w tych rozgrywkach i wygrana na kolejnym mundialu byłyby ukoronowaniem Mbappé, który zastąpiłby Messiego i Ronaldo – dodaje Neville.

Paris-Saint Germain znajduje się w ścisłym gronie faworytów do triumfu w tej edycji Ligi Mistrzów. Paryżanie w środowy wieczór będą mieli okazję do zrobienia ku temu kolejnego kroku, jeśli uda im się utrzymać zaliczkę z pierwszego spotkania z Realem Madryt. Mbappe był bohaterem pierwszego starcia z Królewskimi. W doliczonym czasie w meczu w Paryżu to Francuz strzelił zwycięską bramkę.