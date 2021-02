Jest szansa, że Neymar zagra przeciwko Barcelonie

Gwiazda Paris Saint Germain, Nyemar nie mógł zagrać w pierwszym spotkaniu na Camp Nou z powodu kontuzji mięśnia uda. Początkowo pojawiły się wątpliwości, czy Brazylijczyk będzie w stanie wyjść na murawę w rewanżu. Teraz wszystko nabiera barw i jest spora szansa na to, że zobaczymy 29-latka w kadrze meczowej na mecz z FC Barceloną.

Pochettino jest dobrej nadziei

Zaledwie na dwa tygodnie przed rewanżowym pojedynkiem PSG z Barcą, Neymar wrócił do treningów indywidualnych. Gwiazda Paryżan nie mogła pojawić się w Katalonii, ze względu na uraz uda, który narodził się podczas rywalizacji z Caen w Ligue 1. Trzeba przyznać, że w początkowych informacjach było wiele wątpliwości, czy 29-latek w ogóle weźmie udział w starciu ze swoim byłym pracodawcą. Dziś fani ekipy ze stolicy Francji mogą spać spokojnie. Do całej sytuacji odniósł się również Maurico Pochettino podczas wywiadu w klubowej telewizji: Neymar bardzo dobrze trenował, wygląda na silnego fizycznie. Jest na dobrej drodze, aby wrócić zgodnie z przewidywaniami. Biegał po murawie na pełnej szybkości i ciężko ćwiczył, a uśmiech nie schodził mu z twarzy – dodał Argentyńczyk.

🔜 Suivez la conférence de presse de Mauricio Pochettino en direct à 15h sur https://t.co/1DL7waImBo ! 🎙️#DFCOPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 26, 2021

Neymar w końcu traktowany jest poważnie

Początki niesfornego Brazylijczyka na Parc des Princes nie były łatwe. Neymarowi zarzucało się, że zamiast grać w piłkę, woli imprezować i większą miarę przykłada do życia prywatnego, niż do pracy w ośrodku treningowym. Do tego dochodziły, co roczne urazy w zimie, po których 29-latek widziany był na przyjęciach urodzinowych swojej siostry. Jednak wszystko zmieniło się o 180 stopni w tym sezonie. Co prawda, najdroższy piłkarz Świata znów musiał wziąć urlop z powodu kontuzji, ale patrząc na powtórki faulu w meczu z Caen, nie wydaje się, aby Neymar symulował. Dziś jego przemiana widoczna jest gołym okiem. Od początku tegorocznego sezonu prezentuje zupełnie inną mentalność. Odszedł od egoistycznej indywidualności, a swój wielki talent potrafi scalić z wizją trenera. Jasno możemy stwierdzić, że przeżywa jeden z lepszych momentów w PSG. Sam piłkarz czuje się w końcu wspierany przez klub. Przykładem tego jest zachowanie dyrektora sportowego, który odpowiedział na pytanie dotyczące powtarzających się kontuzji Neymara: Wszystko, co słyszałem o jego kontuzjach trochę mnie irytowało. Teraz on jest zupełnie innym zawodnikiem. Wierze, że wróci na mecz z Barceloną – podsumował Leonardo

Czas wrócić na szczyt Ligue 1

Wyścig o mistrzostwo we francuskiej Ekstraklasie jest niezwykle ekscytujący. Dotychczas na tym etapie ligowych rozgrywek, PSG miało spory zapas nad innymi rywalami. Kiedy popatrzymy w tabelę, na czele jest Lille. Masitfy, dzięki swojej regularności są rewelacją tegorocznego sezonu. Na dodatek, mają cztery punkty przewagi nad drużyną z Paryża. Tymczasem pozycja wicelidera należy do Lyonu, do którego zespół Pochettino ma oczko straty. W sobotę PSG stanie do walki z Dijon. Jest to najsłabsza drużyna w całej stawce, więc zwycięstwo powinno być formalnością. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na 17:00. Z kolei transmisję spotkania “na żywo” przeprowadzi nSport+.