Iker Casillas uderzył w France Football

Ogłoszenie Leo Messiego laureatem Złotej Piłki nie przeszło bez echa. Środowisko piłkarskie jest rozgrzane do czerwoności, przez co zdania na ten temat są podzielone. Z decyzją France Football nie zgadza się Iker Casillas. Żywa legenda hiszpańskiej piłki dała znać, co sądzi o wynikach najbardziej prestiżowej nagrody w świece piłki nożnej.

Iker Casillas nie godzi się z oficjalnymi wynikami Złotej Piłki

Hiszpan w mocnych zdaniach ocenił dzisiejsze kryteria przyznawania nagrody od France Football

Wkrótce odbędzie się gala The Best Fifa, w której spore szanse na drugi triumf z rzędu ma Robert Lewandowski

Wymowny wpis Ikera Casillasa

Iker Casillas to jeden z najlepszych bramkarzy w Hiszpanii i na świecie. Swego czasu zdobył prawie wszystko, co tylko było możliwe w jego piłkarskiej przygodzie. Co prawda, nigdy nie wygrał Złotej Piłki, jednak w 2008 r. zajął w tym plebiscycie czwarte miejsce.

Od ponad roku jest już na emeryturze. Podczas gry w FC Porto zdiagnozowano u niego problemy kardiologiczne. Co więcej, 40-latek przeżył zawał serca na jednym z treningów. Po wszystkim podjął decyzję, że najważniejsze jest zdrowie i oficjalnie zakończył karierę w sierpniu zeszłego lata.

Natomiast kilka godzin po gali wręczenia Złotej Piłki, Casillas skomentował wyniki plebiscytu France Football na Twitterze. Wielokrotny reprezentant La Furii Roja nie do końca godzi się z przyznaniem prestiżowej nagrody Leo Messiemu.

Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol.Para mi,Messi,es uno de los 5 mejores jugadores de toda la historia pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. No es tan difícil puñeta!Lo hacen difícil otros! 🤦🏻‍♂️ — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 30, 2021

– “Coraz trudniej mi wierzyć w te piłkarskie nagrody. Dla mnie Messi jest jednym z pięciu najlepszych piłkarzy w historii, ale trzeba zacząć potrafić katalogować tych, którzy najbardziej wyróżniają się w każdym sezonie. To nie jest takie trudne, cholera! Inni to utrudniają!” – stwierdził.

Wygląda na to, że przy lepszym wyniku reprezentacji Polski na Euro 2020, Robert Lewandowski miałby większe szanse na wygranie Złotej Piłki. 180 dziennikarzy zadecydowało jednak, że pobicie legendarnego rekordu Gerda Muellera w Bundeslidze i wywalczenie złotego buta to za mało. Polak wciąż strzela gola za golem i nie zamierza się zatrzymywać.

Za chwilę to FIFA wybierze najlepszego piłkarza roku. Zeszłej zimy tę nagrodę zgarnął właśnie “Lewy” i również tym razem ma spore szanse na powtórzenie tego osiągnięcia. (więcej tutaj)

Czegoś zabrakło Lewandowskiemu?

Aleksandra Burdyn przedstawiła, ile ważnych rzeczy w 2021 r. dokonał Robert Lewandowski. Pomimo historycznych osiągnięć Polak zajął drugie miejsce w wyścigu o Złotą Piłkę. Zapraszamy do obejrzenia filmiku.

