Bayern wspiera Lewandowskiego. “Już dawno zawitał na Olimp największych”

PressFocus Na zdjęciu: Hasan Salihamidzić i Oliver Kahn

Bayern Monachium miał mocną reprezentację na gali Złotej Piłki. Roberta Lewandowskiego wspierali między innymi prezes zarządu Oliver Kahn i dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić. Po jej zakończeniu zgodnie gratulowali zwycięzcy plebiscytu Lionelowi Messiego, ale podkreślali również, że ich zdaniem na zdobycie Złotej Piłki zasłużył Robert Lewandowski.

Lionel Messi zwyciężył, a Robert Lewandowski zajął drugie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki za 2021 rok

Polskiego napastnika Bayernu Monachium podczas gali w Paryżu wspierała mocna reprezentacja Bayernu

Oliver Kahn i Hasan Salihamidzić podkreślali, że ich zdaniem to Robert Lewandowski zasłużył na zdobycie w tym roku Złotej Piłki

Mocna delegacja Bayernu

Oliver Kahn, prezes zarządu Bayernu, stwierdził, że Robert Lewandowski nawet nie mając w swojej kolekcji Złotej Piłki, jest już w gronie najlepszych zawodników w historii piłki nożnej. – Gratulacje dla Lionela Messiego, ale Robert Lewandowski również zasłużył na Złotą Piłkę, a nie nagrodę dla najlepszego napastnika, ponieważ od lat jest absolutnie wybitny każdego dnia. Nawet bez Złotej Piłki Lewandowski już dawno zawitał na Olimp największych w światowym futbolu. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jakie jeszcze rekordy ustanowi w przyszłości z naszym klubem. W przyszłym roku ponownie będzie kandydatem do tej nagrody – stwierdził Kahn.

W podobnym tonie po zakończeniu gali wypowiadał się także dyrektor sportowy klubu Hasan Salihamidzić. – Gratulujemy Lionelowi Messiemu zdobycia Złotej Piłki, ale w Bayernie z całego serca życzylibyśmy tego tytułu również Robertowi Lewandowskiemu. Jesteśmy dumni, że mamy w naszych szeregach tego wyjątkowego zawodnika, który zasłużenie został wybrany napastnikiem roku. Jest wzorem profesjonalizmu i nigdy nie odpuszcza. Zawsze stawia sobie nowe cele, dlatego jest jednym z najlepszych napastników na świecie – powiedział Salihamidzić, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Salihamidzić zwrócił również uwagę na trzecie miejsce utalentowanego zawodnika bawarskiego Jamala Musiala w plebiscycie na najlepszego piłkarza do lat 21. – Bardzo cieszy nas również fakt, że Jamal Musiala znalazł się w pierwszej trójce Trophy Kopa – nagrody dla najlepszego zawodnika do lat 21. Jeszcze wiele razy dam nam wszystkim wiele radości i ma jeszcze duże pole do rozwoju – dodał.

Zobacz także: Matthaeus o porażce Lewandowskiego: to dla mnie niezrozumiałe