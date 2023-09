IMAGO / Michael Baucher Na zdjęciu: Randal Kolo Muani, Ousmane Dembele, Achraf Hakimi i Nordi Mukiele

Czterech gwiazdorów PSG jest zagrożonych zawieszeniem

Wszystko przez obraźliwe przyśpiewki po meczu z Marsylią

Ligue 1 planuje przyjrzeć się tej sprawie

Cztery gwiazdy PSG zagrożone zawieszeniem. Obraźliwe przyśpiewki po meczu z Marsylią

Paris Saint-Germain pokonało Olympique Marsylia 4:0 w hicie szóstej kolejki Ligue 1. Spotkania obu drużyn od wielu lat budzą ogromne emocje. Wynika to z tego, że są to najbardziej utytułowane kluby we Francji, a także z wzajemnej nienawiści obu regionów.

Po spotkaniu piłkarze PSG podeszli do kibiców, aby świętować wyjątkowe zwycięstwo w Le Classique. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie niestosowne zachowanie gwiazd. Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé i Layvin Kurzawa mogą ponieść konsekwencje za obraźliwe przyśpiewki. Wszystko zarejestrowały kamery Free Ligue 1.

CETTE IMAGE 😍



Quelle communion entre les joueurs du #PSG, les supporters et … les jeunes ramasseurs de balles. C’est beau !#PSGOM pic.twitter.com/gdHKSYQ4nJ — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) September 24, 2023

Jak informuje Le Parisien, Ligue 1 planuje zająć się tą sprawą. Historia pamięta podobny przypadek z 2011 roku. Taye Taiwo, ówczesny piłkarz Olympique Marsylii, został zawieszony na jeden mecz za obrażanie PSG podczas starcia z Montepellier. Jeśli komisja utrzyma konsekwencję, to gwiazdy mistrzów Francji mogą spotkać się z podobną karą.

Zobacz także: Galtier blisko powrotu na ławkę trenerską. Odwieczny rywal PSG zdeterminowany