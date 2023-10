IMAGO / Matthieu Mirville Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Paris Saint-Germain pokonało Strasbourg 3:0 w meczu 9. kolejki Ligue 1

Przełamanie zaliczył Kylian Mbappe, który w klubie nie zdobył bramki od czterech spotkań

Francuz trafił do siatki w 10. minucie, wykorzystując rzut karny

PSG 3:0 Strasbourg. Kylian Mbappe przerwał serię meczów bez gola

Paris Saint-Germain nie pozwoliło sobie na kolejną wpadkę w Ligue 1 i pewnie pokonało Strasbourg 3:0. Był to bardzo ważny mecz dla Kyliana Mbappe, który w klubie nie zdobył gola w czterech ostatnich spotkaniach. Tym razem gwiazdor trafił do siatki w 10. minucie, wykorzystując rzut karny. Zapewne niektórzy złośliwcy zaczną liczyć Francuzowi minuty w klubie bez zdobytej bramki z gry.

– W Kylianie podoba mi się wszystko. To ciekawe, ponieważ jest zawodnikiem, który strzela 50 goli rocznie, ale kiedy rozegra 3 mecze bez strzelenia gola, zaczyna się martwić. To nie maszyna, to człowiek. W tych meczach stwarzał okazje. Jestem zadowolony z jego postawy i tego, co wnosi do zespołu – mówił przed meczem Luis Enrique.

Kolejne trafienia dla PSG dołożyli Carlos Coler i Fabian Ruiz. Szczególnie gol Hiszpana jest warty uwagi.

