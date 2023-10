IMAGO / Every Second Media Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe w ostatnim czasie miał kryzys w PSG

Francuz nie zdobył bramki w czterech meczach z rzędu

W jego obronie przed dziennikarzami stanął Luis Enrique

“Kylian Mbappe to nie maszyna, to człowiek”

Kylian Mbappe w barwach PSG miał serię czterech meczów bez gola. Francuz nie zdobył bramki w starciach z Marsylią, Clermont, Newcastle i Rennes. Przełamanie przyszło w spotkaniach reprezentacji, w których zanotował trzy trafienia. W obronie swojego podopiecznego stanął Luis Enrique.

– W Kylianie podoba mi się wszystko. To ciekawe, ponieważ jest zawodnikiem, który strzela 50 goli rocznie, ale kiedy rozegra 3 mecze bez strzelenia gola, zaczyna się martwić. To nie maszyna, to człowiek. W tych meczach stwarzał okazje. Jestem zadowolony z jego postawy i tego, co wnosi do zespołu. Nie możemy wątpić w gracza takiego jak Kylian. Jeśli go krytykujemy, powinniśmy przestać grać w piłkę nożną – ocenił Hiszpan.