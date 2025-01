Frankowski strzelił gola. Skrzydłowy bohaterem Lens [WIDEO]

Przemysław Frankowski trafił do siatki w meczu 19. kolejki Ligue 1, w którym RC Lens zmierzyło się z Angers. To już czwarte trafienie polskiego skrzydłowego w tym sezonie francuskiej ligi.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nuno Mendes i Przemysław Frankowski

Przemysław Frankowski z czwartym golem w lidze

Przemysław Frankowski pojawił się w wyjściowej jedenastce RC Lens, które w niedzielę zmierzyło się z Angers w 19. kolejce Ligue 1. Przed tym spotkaniem drużyna Polaka zajmowała 8. miejsce w tabeli, a jej głównym celem na ten sezon jest awans do europejskich pucharów.

Skrzydłowy reprezentacji Polski zaczął mecz na prawym wahadle. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, ale po przerwie Frankowski trafił do siatki. W 50. minucie Facundo Medina posłał piłkę wzdłuż bramki do byłego zawodnika Jagiellonii Białystok, który bez problemu wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie.

𝐆𝐎𝐋 🇵🇱 𝐏𝐑𝐙𝐄𝐌𝐘𝐒𝐋𝐀𝐖𝐀 𝐅𝐑𝐀𝐍𝐊𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎! ⚽️🔥



Bramka Polaka daje RC Lens prowadzenie w meczu z Angers SCO! 👏 #modanafrancję🇫🇷 pic.twitter.com/wvkKstPTXX — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 26, 2025

Frankowski został zmieniony w 82. minucie przez Rubena Aguilara, a Lens skromnie pokonało Angers (1:0). W kolejnym starciu zespół Polaka spotka się na wyjeździe z Montpellier. Przypomnijmy, że 29-letni pomocnik występuje w Żółto-Czerwonych od sierpnia 2021 roku. W tym sezonie zdołał 20 meczów we wszystkich rozgrywkach. W Ligue 1 strzelił cztery gole, a jedno trafienie dołożył w kwalifikacjach do fazy ligowej Ligi Konferencji. Kontakt Frankowskiego w Lens obowiązuje do połowy 2028 roku.