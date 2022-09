Pressfocus Na zdjęciu: Youssouf Fofana

Youssouf Fofana to od kilku sezonów ważne ogniwo AS Monaco. Piłkarz w ostatnim wywiadzie zdradził, że mimo 23 lat na karku dwukrotnie myślał już o zakończeniu kariery. Francuz był wymagający względem siebie i nie był zadowolony z postępów poczynionych w młodzieżowych zespołach.

Youssouf Fofana jest istotnym dla sztabu szkoleniowego piłkarzem AS Monaco

Życie Francuza mogło się potoczyć dużo inaczej, gdyby zrezygnował z kariery piłkarskiej, o czym myślał w przeszłości

23-latek opowiedział o załamaniu w młodym wieku w rozmowie z mediami

Fofana był bliski zrezygnowania z profesjonalnej kariery

O tym jak wielka presja towarzyszy profesjonalnym piłkarzom słyszymy i czytamy coraz częściej. Zdecydowanie nie jest to łatwa droga do obrania, zarówno pod względem mentalnym, jak i fizycznym. Dobrze się o tym przekonał Youssouf Fofana, który obecnie rozgrywa czwarty sezon w barwach AS Monaco. Francuz w ostatnim wywiadzie podzielił się z mediami szczerym wyznaniem.

Pomocnik przyznał w wywiadzie dla L’Equipe, że dwukrotnie myślał w przeszłości o zakończeniu kariery. Rozważał skupienie się na studiach i edukacji.

Youssouf Fofana made his debut for the French National Team yesterday with a top performance 🤩 @YFofana19_ pic.twitter.com/7XMYr8p5VV — 433 (@433) September 23, 2022

– Dwa razy się to zdarzyło. Pierwszy raz myślałem o porzuceniu kariery piłkarskiej w akademii piłkarskiej w wieku 17 lat. Czułem że to nie był mój rok, byłem wciąż w drużynie B i nic z tego nie będzie. Pojawiła się we mnie jakaś taka rezygnacja. Chciałem się rozglądać już za czymś innym W tym wieku powinieneś już wiedzieć co chcesz robić w życiu. Później przytrafiło się to sześć miesięcy później. Myślałem że to już koniec. Podszedł do mnie trener U-19 i zapowiedział “To ostatni sezon, jak nie uda ci się uzyskać promocji, to zostawię cię w spokoju” – opowiedział Fofana.

– Teraz nie gram po to żeby zostać jednym z najlepszych zawodników na świecie. Gram dla przyjemności. Sześć miesięcy przed ukończeniem akademii piłkarskiej stwierdziłem że odchodzę i chcę zająć się studiami. Zacząłem grać pod siebie. I wtedy zauważył mnie Strasbourg. Podpisałem kontrakt w lutym – dodał.

Fofana przeniósł się do AS Monaco w styczniu 2020 roku i zdążył rozegrać dla klubu już 104 mecze we wszystkich rozgrywkach. W czwartek zadebiutował on w reprezentacji Francji w meczu przeciwko Austrii.

