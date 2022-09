PressFocus Na zdjęciu: Scott Parker

Foot Mercato donosi, że OGC Nice jest jednym z głównych kandydatów do objęcia funkcji trenera po zwolnieniu Luciena Favre’a. Faworytem Francuzów pozostaje Mauricio Pochettino, którego trudno jednak będzie zatrudnić.

Władze OGC Nice nie są zadowoleni z początku sezonu. Posada Luciena Favre’a wisi na włosku

Faworytem do przejęcie schedy po Szwajcarze jest Mauricio Pochettino. Argentyńczyk czeka jednak na posadę z bardziej prestiżowego klubu

W gronie kandydatów znajduje się też Scott Parker, który niespełna miesiąc temu pożegnał się z Bournemouth

Parker nie pozostanie długo na bezrobociu? Nicea szuka fachowca

OGC Nice notuje rozczarowujący początek sezonu ligowego. Zespół z Lazurowego Wybrzeża uzbierał zaledwie osiem punktów w pierwszych ośmiu kolejkach i zajmuje 13. lokatę w tabeli Ligue 1.

Władze klubu chciały wykorzystać przerwę reprezentacyjną, by znaleźć następcę dla Luciena Favre’a. Powrót szwajcarskiego szkoleniowca do Nicei nie przebiegł tak dobrze, jak zakładali dyrektorzy. Trzeba przyznać, że mierzą wysoko. Rozpoczęli bowiem rozmowy z Mauricio Pochettino. I choć obie strony zdołały nawiązać porozumienie, Argentyńczyk woli poczekać na propozycję z bardziej prestiżowego klubu. Tajemnicą poliszynela jest, iż marzy on o powrocie do Premier League.

Dlatego też włodarze OGC Nice zaczęli rozglądać się za innymi kandydatami. Jednym z ich faworytów ma być Scott Parker. Anglika zwolniono z Bournemouth wraz z końcem sierpnia. 41-latek nie zamierza jednak długo pozostawać bezrobotnym i chętnie patrzy na perspektywę prowadzenia Orlątek.

Czytaj więcej: PSG latem chciało kluczowego gracza Realu Madryt.

Włochy Anglia 3.15 3.20 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 września 2022 16:35 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin