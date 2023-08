fot. Imago/Matthieu Mirville Na zdjęciu: Luis Enrique

Paris Saint-Germain chce odejścia Kyliana Mbappe

Gwiazdor nie zamierza przedłużać wygasającego kontraktu

Luis Enrique liczy na porozumienie i kontynuowanie współpracy

“Klub jest ponad piłkarzami, trenerami czy dyrektorami sportowymi”

Wciąż trwa wielkie zamieszanie wokół Kyliana Mbappe, którego Paris Saint-Germain chce pożegnać jeszcze tego lata. Jakiś czas temu gwiazdor zadeklarował, że nie przedłuży wygasającego w 2024 roku kontraktu. Zapewnił także, że w sezonie 2023/2024 będzie reprezentował barwy paryskiego klubu.

Na rozstanie za darmo nie godzi się Paris Saint-Germain, dlatego naciska na sprzedaż w ciągu najbliższych tygodni. Używa przy tym wielu argumentów – Mbappe nie przygotowywał się do rozgrywek z drużyną, a także ma zakaz występowania w ligowych meczach. Paryżanie chcą w ten sposób zmusić go do odejścia lub podpisania nowej umowy.

W temacie napastnika wypowiedział się Luis Enrique. Nie jest tajemnicą, że pragnie on mieć w swoich szeregach Mbappe.

– Zacznę od tematu Mbappe. Wydarzył się on już w przeszłości. Zanim tu się znalazłem udało się go między klubem a zawodnikiem pozytywnie rozwiązać. Cóż, mam nadzieję i pragnę tego, by powtórzyło się to, co zdarzyło się w przeszłości, czyli żeby klub i zawodnik doszli do porozumienia. Ja także bym tego chciał.

– Przy tym prezes przypominał, że filozofia tego klubu jest bardzo jasna. Klub jest ponad piłkarzami, trenerami czy dyrektorami sportowymi. W pełni się z tym zgadzam – mówi.

