PressFocus Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma przed swoim drugim sezonem w barwach Paris Saint-Germain w jednym z wywiadów zadeklarował, że chce przez kolejne lata gry na Parc des Princes tworzyć historię paryskiego klubu.

Donnarumma nie myśli o odejściu z PSG

Włoski bramkarz chce zostać w Paryżu na lata i tworzyć historię klubu

Gracz odniósł się także do współpracy z nowym szkoleniowcem

Gigi Donnarumma nie myśli o odejściu z PSG

23-letni Donnarumma miał dość trudny debiut w Paris Saint-Germain, będąc zmuszonym dzielić miejsce między słupkami z Keylorem Navasem. Włoch zaliczył tylko 16 występów w Ligue 1, a w Lidze Mistrzów popełnił fatalny błąd, który wykorzystał Karim Benzema, co w znacznym stopniu przyczyniło się do wyeliminowania paryżan z turnieju.

– Naprawdę czuję się tutaj bardzo dobrze, jak w domu. Ten klub to coś niesamowitego, nie da się tego wytłumaczyć. Jest jak rodzina i cieszę się, że tu jestem i chcę zostać jak najdłużej tworząc historię tego klubu – zadeklarował bramkarz, jednoznacznie dając do zrozumienie, że nie zamierza odchodzić z Parc des Princes. Na przestrzeni poprzedniego sezonu i w związku z jego trudną sytuacją pojawiało się mnóstwo spekulacji, że gracz już po jednym sezonie może rozważyć powrót do Włoch.

Donnarumma odniósł się także do zmiany na stanowisku szkoleniowca PSG, którym został Christophe Galtier. – Dużo pracujemy z trenerem, jesteśmy zadowoleni z nowej kadry. Lubi wysoki pressing. Ode mnie wymaga dobrej gry na przedpolu, ale już pracowałem nad tymi koncepcjami, więc nie ma problemów. Współpracuje z obroną, aby nasza gra była bardziej spójna. Chcemy jak najszybciej odzyskiwać piłkę. Przy trzyosobowej obronie wiele się nie zmienia. Musimy popracować jednak nad detalami.

W swoim debiutanckim sezonie w Paryżu Donnarumma wystąpił we wszystkich rozgrywkach 23 razy, łącznie przebywając na murawie przez 2070 minut. Stracił w tym czasie 23 gole i zachował dziewięć czystych kont. Jego kontrakt obowiązuje do 2026 roku.

