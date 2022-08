PressFocus Na zdjęciu: Leandro Paredes

Według informacji przekazywanych przez włoskich dziennikarzy, Juventus osiągnął porozumienie w sprawie indywidualnego kontraktu z Leandro Paredesem. Teraz Starą Damę czekają negocjacje z PSG.

Juventus poszukuje kolejnego pomocnika wobec kontuzji Paula Pogby

Stara Dama osiągnęła już porozumienie z Leandro Paredesem

Teraz bianconeri muszą dogadać się z PSG

Leandro Paredes bliżej Juventusu

Juventus podczas letniego okienka transferowego pozyskał już Paula Pogbę i Angela Di Marię. Jednak wobec poważnej kontuzji Francuza Stara Dama musiała zweryfikować swoje dalsze działania na rynku transferowym.

Bianconeri ponownie skupili się na poszukiwaniu pomocnika. Według informacji z różnych źródeł, włoski zespół wytypował kilka nazwisk, jako potencjalne wzmocnienie środka pola drużyny prowadzonej przez Massimiliano Allegriego. Na tej liście znalazł się między innymi Sergej Milinković-Savić i Leandro Paredes.

Dużo łatwiejszy transfer do przeprowadzenia jest ten z udziałem zawodnika Paris Saint-Germain. Jak donosi Gianluca Di Marzio Juventus osiągnął już porozumienie w sprawie kontraktu z zawodnikiem. Choć do porozumienia między klubami jeszcze trochę brakuje to wydaje się, że nie powinno to stanowić większego problemu. Paryżanie oczekują za swojego gracza około 15 milionów euro.

Leandro Paredes ma ważny kontrakt z PSG do czerwca 2024 roku, ale nie ma statusu “nietykalnego” w zespole z Paryża, który jest otwarty na sprzedaż Argentyńczyka. W poprzednim sezonie defensywny pomocnik wystąpił w zaledwie 22 spotkaniach, w których zdobył jednego gola.

Zobacz również: Bernardo Silva może wrócić do Ligue 1