Francuzi dosadnie o reprezentacji Polski przed Euro 2024: w cieniu pesymizmu

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zielinski

Francuzi określili szanse Polaków na Euro 2024

– W atmosferze ogólnego pesymizmu Polska przystępuje do Euro 2024. Po dramatycznej sesji rzutów karnych przeciwko Walii w barażach 26 marca, Biało-czerwoni mieli trudności z osiąganiem dobrych wyników od czasu ich eliminacji przez Francję w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2022 (1-3) – piszą dziennikarze “L’Equipe”.

– Polska zakończyła eliminacje na trzecim miejscu w grupie, za Albanią i Czechami, rozstając się po drodze z selekcjonerem Fernando Santosem, którego we wrześniu 2023 zastąpił Michał Probierz. Formacja 3-5-2, z dynamicznymi wahadłowymi Przemysławem Frankowskim z Lens i Nicolą Zalewskim z Romy, ma za zadanie pomóc drużynie w uniknięciu ostatniego miejsca w grupie D z Francją, Holandią i Austrią – dodają.

Francuzi podkreślają też, że reprezentacja Polski pojechała do Niemiec beż żadnej presji. I trudno się dziwić takiemu stwierdzeniu. Biało-czerwoni z pewnością nie są faworytami do awansu do fazy pucharowej. Taki scenariusz będzie miłą niespodzianką dla polskich fanów, którzy licznie będą wspierać drużynę podczas turnieju w Niemczech.

Zespół Michała Probierza swój pierwszy mecz na turnieju rozegra w niedzielę przeciwko Holandii. Następnie Polacy zmierzą się z Austrią i Francuzami odpowiednio 21 i 25 czerwca. Ponadto pod dużym znakiem zapytania stoją występy Roberta Lewandowskiego, który doznał urazu w towarzyskim spotkaniu z Turcją.

Zobacz również: Kiwior obok gwiazd przed Euro 2024. Duże wyróżnienie od hiszpańskich mediów