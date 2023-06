Will Still podpisał nowy kontrakt z Reims, który będzie obowiązywał do 2025 roku. O 30-letnim trenerze zrobiło się głośno, gdy klub zaliczył imponującą serię meczów bez porażki.

PressFocus Na zdjęciu: Will Still

Will Still to najmłodszy trener w czołowych ligach Europy

Szkoleniowiec przejął Reims w trakcie sezonu

Teraz podpisał nowy kontrakt

Will Still z nowym kontraktem w Reims

Will Still podpisał nowy kontrakt z Reims, który będzie obowiązywał do 2025 roku. 30-letni szkoleniowiec przejął zespół w trakcie sezonu 2022/23 i od razu zanotował z drużyną niesamowitą serię 17 meczów bez porażki w lidze. Co ciekawe, klub płacił karę co mecz, gdy na ławce trenerskiej zasiadał Still, ponieważ nie posiadał on wymaganej licencji UEFA Pro.

Belg jest również znany z innego faktu. Jest wielkim fanem Football Managera, któremu poświęcił mnóstwo czasu. Jednak jak sam podkreśla, swojej wiedzy nie czerpie tylko z gry i jego warsztat nie jest oparty na produkcji komputerowej.

– Na przykład w przypadku Football Managera – ludzie myślą, że jestem jakimś pryszczatym maniakiem za moim komputerem, który właśnie został podrzucony na Stade de Reims i wykonuje niewiarygodną robotę. Ale robię to od 10 lat a doświadczenia, które zgromadziłem lub starałem się zgromadzić, pomogły mi i nadal pomagają mi do dziś – przyznał Will Still.

Official: 30 years old manager Will Still has extended his stay with Reims until 2025. 🚨🔴🤝🏻 #Ligue1



His younger brother, Nicolas Still will also serve as the assistant manager. pic.twitter.com/znZoYBdBAF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2023

Zobacz także: Media: Messi nie nie wróci do Barcelony. To koniec