Bezbarwny występ reprezentacji Polski. Modrić z przepiękną bramką z rzutu wolnego [WIDEO]

Pixsell / Alamy Na zdjęciu: Marko Pjaca i Nicola Zalewski

Chorwacja wygrała z Polską (1:0), najniższy wymiar kary dla biało-czerwonych

Reprezentacja Polski po zwycięstwie ze Szkocją (3:2) udała się w podróż do Osijek, gdzie w ramach 2. kolejki Ligi Narodów rywalizowała z Chorwacją. Niedzielne spotkanie po bezbarwnej grze biało-czerwonych zakończyło się zwycięstwem Chorwatów (1:0).

Pierwsza połowa meczu na Opus Arena w Osijek nie obfitowała w bramki. Stroną dominującą była reprezentacja Chorwacji, lecz strzały Igora Matanovicia i Duje Calety-Cara nie były na tyle groźne, aby zagrozić bramce Łukasza Skorupskiego. Warto odnotować, że podopieczni Zlatko Dalicia nie pozwolili reprezentacji Polski rozwinąć skrzydeł w pierwszych czterdziestu pięciu minutach. Nasi rywale dyktowali tempo gry, co skutkowało faktem, że biało-czerwoni nie oddali ani jednego strzału na bramkę Livakovicia.

W 41. minucie meczu Sebastian Szymański przewrócił się w polu karnym, co mogło skutkować jedenastką. Natomiast sędzia spotkania Francois Letexier nie dopatrzył się przewinienia i nakazał grać dalej. Ostatecznie pierwsze czterdzieści pięć minut spotkania w Osijek zakończyło się bezbramkowym remisem.

To była najlepsza akcja Polaków w pierwszej połowie! 💪

𝐀𝐥𝐞 𝐰𝐬́𝐥𝐢𝐳𝐠 𝐂𝐚𝐥𝐞𝐭𝐲-𝐂𝐚𝐫𝐚… 𝐣𝐞𝐬𝐳𝐜𝐳𝐞 𝐥𝐞𝐩𝐬𝐳𝐲 👌



🔴📲Oglądaj #CROPOL online ▶️ https://t.co/EQjNUKtkHN pic.twitter.com/lTqqjzLIQl — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 8, 2024

Druga połowa rozpoczęła się od mocnego uderzenia reprezentacji Polski. Najpierw na strzał zdecydował się Szymański, lecz piłka została zablokowana, a następnie Zalewski uderzył celnie, ale prosto w ręce chorwackiego bramkarza. Niestety ofensywne zapędy biało-czerwonych ostudził Luka Modrić, który w 52. minucie otworzył wynik meczu. Pomocnik Realu Madryt oddał perfekcyjny strzał z rzutu wolnego, po którym futbolówka zatrzepotała w siatce.

𝗟𝗨𝗞𝗔 𝗠𝗢𝗗𝗥𝗜𝗖́ 🇭🇷



Jak już przymierzył, to nie było co zbierać… Polska musi gonić wynik!



🔴📲Oglądaj #CROPOL online ▶️ https://t.co/EQjNUKtkHN pic.twitter.com/CVRXkoRV7u — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 8, 2024

Michał Probierz starał się wpłynąć na grę zespołu, wymieniając za jednym razem trzech zawodników. Co prawda nasi piłkarze częściej dochodzili do sytuacji bramkowych, lecz nie byli w stanie pokonać Dominika Livakovica. Najbliżej zdobycia gola był Robert Lewandowski, natomiast jego strzał w 70. minucie zatrzymał się na poprzeczce. Więcej dogodnych okazji do zdobycia wyrównującej bramki podopieczni Michała Probierza nie mieli. Po ostatnim gwizdku arbitra biało-czerwoni musieli uznać wyższość rywali, przegrywając (0:1).

Chorwacja 1:0 Polska (Modrić 52′)