Kane skrytykował kolegów z reprezentacji Anglii. “Wstyd”

Every Second Media / Alamy, ITV Sport Na zdjęciu: Harry Kane

Kane przekonany o wyższości kadry nad klubem

Anglia w listopadzie rozegra jeszcze dwa mecze w Lidze Narodów. Synowie Albionu zmierzą się z Grecją w Atenach i z Irlandią na Wembley. Podopieczni Lee Carsleya mają o co walczyć, ponieważ w tej chwili zajmują drugie miejsce w tabeli grupy 2 dywizji B. Tylko pierwsza lokata umożliwia bezpośredni awans do elity.

W nachodzących spotkaniach Anglicy będą musieli radzić sobie bez takich piłkarzy, jak Trent Alexander-Arnold, Levi Colwill, Phil Foden, Jack Grealish, Cole Palmer, Aaron Ramsdale, Declan Rice i Bukayo Saka. Wspomniana ósemka znalazła się na liście powołanych, ale nie pojawi się na zgrupowaniu. W ich miejsce Lee Carsley dowołał Morgana Rogersa, Jarroda Bowena, Jarrada Branthwaite’a, Tino Livramento i Jamesa Trafforda.

Absencji wyżej wymienionych zawodników nie rozumie Harry Kane. Kapitan reprezentacji w ostrych słowach komentował zachowanie swoich kolegów z kadry:

– Myślę, że gra dla Anglii to zaszczyt i radość. Wszyscy są podekscytowani taką możliwością. To najważniejsza rzecz. Anglia jest przed wszystkim, przed klubem. Reprezentacja jest najważniejsza w karierze profesjonalnego zawodnika. Gareth Southgate miał to na uwadze i nie bał się podejmowania trudnych decyzji – stwierdził Kane. – To, co wydarzyło się w tym tygodniu…. Wstyd. To trudny moment sezonu. Być może to zostało w jakiś sposób wykorzystane, co mi się nie podoba. Anglia stoi wyżej niż klub, w każdej sytuacji – dodał napastnik Bayernu Monachium.