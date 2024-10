Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Daniele Maldini

Daniel Maldini idzie śladem ojca i dziadka w reprezentacji Włoch

Reprezentacja Włoch w niedzielę rozpocznie zgrupowanie przed październikowymi meczami w Lidze Narodów. Luciano Spalletti w piątek (4 października) ogłosił listę zawodników, którzy stawią się w Coverciano. Selekcjoner włoskiej kadry wybrał 23 szczęśliwców, z czego aż czterech piłkarzy stanie przed szansą debiutu w barwach drużyny narodowej. Jednym z nich jest m.in. Daniel Maldini.

22-latek to syn Paolo Maldiniego oraz wnuk Cesare Maldiniego, czyli dwóch legend Milanu, a zarazem całego włoskiego futbolu. Choć Daniele jak dotąd nie zapowiadał się na gracza podobnej klasy co jego ojciec i dziadek, to ostatnie występy mogą rodzić nadzieję, że choć w małym stopniu nawiążę do sukcesów najbliższych mu osób. W bieżącym sezonie Daniel Maldini rozegrał 7 meczów w barwach Monzy, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę.

Oprócz wychowanka Milanu szanse debiutu w kadrze otrzymali również Michele Di Gregorio, Matteo Gabbia i Niccolo Pisilli.

𝑵𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 🇮🇹



La lista dei 23 convocati del Ct Luciano #Spalletti per i due impegni in Nations League contro Belgio e Israele 💙#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/FMbp5Ie91e — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) October 4, 2024

Włochy podczas najbliższego zgrupowania zmierzą się z reprezentacją Belgii i Izraela. Pierwszy mecz odbędzie się w czwartek (10 października) w Rzymie. Z kolei drugie starcie będzie mieć miejsce w poniedziałek (14 października) w Udine. Na ten moment podopieczni Luciano Spallettiego po 2. kolejkach Ligi Narodów zajmują 1. miejsce w grupie z dorobkiem 6 punktów.