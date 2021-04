Superliga to temat, który od nocy przewija się we wszystkich mediach na całym świecie. Tymczasem UEFA zatwierdziła już nowy format rozgrywek Ligi Mistrzów. Ma on obowiązywać od sezonu 2024-2025.

Rewolucyjne zmiany

Liga Mistrzów w nowej formie to temat, który już od dłuższego czasu przewijał się w różnych tytułach prasowych. Zmiany w najważniejszych klubowych rozgrywkach mają wpłynąć na uatrakcyjnienie produktu między innymi dla sponsorów, ale przede wszystkim dla kibiców piłki nożnej. Ostatecznie zapadła już decyzja, że elitarne rozgrywki w aktualnej formie przejdą do lamusa, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk na Twitterze.

‼️UEFA przegłosowała właśnie nowy format #ChampionsLeague od 2024 — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) April 19, 2021

Wstępne porozumienie dotyczące zmian w Lidze Mistrzów zostało osiągnięte już w minionym tygodniu. Dzisiaj natomiast UEFA przeprowadziła głosowanie w tej sprawie, decydując się na zmiany w rozgrywkach.

Elitarne rozgrywki staną się hermetyczne

Założenia nowego formatu Ligi Mistrzów dotyczą przede wszystkim powiększenia liczby uczestników z 32 do 36 zespołów. 32 ekipy mają uzupełnić cztery drużyny zajmujące najwyższe pozycje w klubowym rankingu. Jedno miejsce ma mieć zagwarantowane piąta najsilniejsza liga w Europie. Jedno miejsce ma też mieć mistrz kraju z lig 11-25, znajdujący się najwyżej w klubowym rankingu.

Osiem najlepszych drużyn w nowej jednogrupowej Lidze Mistrzów automatycznie ma się zakwalifikować do fazy pucharowej i jednocześnie ma mieć zagwarantowany awans do rozgrywek w następnym sezonie. Drużyny z miejsc 9-24 mają natomiast toczyć między sobą spotkania, aby dołączyć do ośmiu najlepszych ekip w tabeli.

Warto podkreślić, że od 1/8 finału spotkania odbywałyby się już w formie mecz/rewanż. Dziesięć spotkań każdej z drużyn w pierwszym etapie rozgrywek ma przyczynić się do tego, że rywalizacja będzie bardziej różnorodna.