Zalewski czekał na ten moment. Polak będzie mógł zagrać w ważnym meczu

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski będzie gotowy do gry na rewanż w Lidze Mistrzów

Nicola Zalewski w zimowym okienku transferowym dość sensacyjnie przeniósł się na zasadzie transferu czasowego z AS Romy do Interu Mediolan. Reprezentant Polski przez większość czasu łączony był ze słabszymi klubami, gdzie miałby najprawdopodobniej zagwarantowane więcej czasu na murawie, ale ostatecznie trafił do ekipy mistrza Włoch i imponuje.

Już w swoim debiutanckim meczu wahadłowy zanotował asystę przy bardzo ważnym trafieniu w derbach Mediolanu. Później także dostawał swoje szanse, za które był pozytywnie oceniany, ale w ostatnim czasie Polak musiał nieco odpocząć od gry. Wszystko przez kontuzję łydki. 23-latek teraz jednak wraca do zdrowia i według informacji przekazanych przez Pasquale’a Guarro z “Calciomercato”, będzie do dyspozycji Simone Inzaghiego na rewanżowy mecz Ligi Mistrzów z Feyenoordem.

WIDEO: Program Polak+ w Interze Mediolan

Nicola Zalewski w tym sezonie rozegrał 20 spotkań, w których zanotował trzy asysty. Dla ekipy z Mediolanu na koncie ma trzy występy. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 10 milionów euro. Wypożyczanie z zespołu AS Romy do Interu trwa do końca tego sezonu, ale przez dobrą grę być może zapracuje on sobie na transfer definitywny.

