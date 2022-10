fot. PressFocus Na zdjęciu: Xavi

FC Barcelona zagra we wtorek na wyjeździe z Interem Mediolan w hicie 3. kolejki Ligi Mistrzów. Na przedmeczowej konferencji Xavi zdradził swój plan na najbliższe spotkanie oraz wypowiedział się o skuteczności Roberta Lewandowskiego.

FC Barcelona zagra we wtorek na San Siro z Interem Mediolan

Oba kluby zgromadziły dotychczas po trzy punkty

Xavi zapewnia, że zamierza zdominować swojego przeciwnika na boisku

“Liga Mistrzów jest bardziej niesprawiedliwa”

Kibice piłkarscy ostrzą sobie zęby na wtorkowe starcie Interu Mediolan z FC Barceloną. To nie tylko mecz dwóch wielkich marek, ale również ważna potyczka w obliczu dalszej rywalizacji w grupie. Obie ekipy zgromadziły dotychczas po trzy punkty i marzą o awansie do fazy pucharowej.

Wicemistrzowie Włoch znajdują się w kryzysie, a posada trenera Simone Inzaghiego wisi na włosku. Na przedmeczowej konferencji prasowej Xavi przyznał, że nie ma to większego znaczenia, gdyż jego najbliżsi rywale dysponują niewygodnym systemem gry, który w Hiszpanii zdarza się bardzo rzadko. Opiekun FC Barcelony zdradził swój plan na wtorkowe spotkanie.

– Chcemy dominować i grać na połowie rywala. Ten styl gry sprawił, że byliśmy wielcy. Chodzi o takie detale jak np. gra trójką z tyłu czy z dodatkowym pomocnikiem. To prawda, że rywal może też coś zmienić, ale ja chcę dominować bardziej i pokazać osobowość. Trenerzy sporo analizują. Dostosowujemy się, aby nasza metodologia była lepsza, nigdy po to, żeby wykonać krok w tył. To nasze DNA

– Inter to bardzo silny zespół, który bardzo dobrze pracuje w defensywie i grają innym systemem niż takim, jaki zazwyczaj spotykamy. Inzaghi ma dobrze przygotowane poruszanie się w ataku. Są bardzo dynamiczni i grają z dwoma napastnikami. Z taką strategią zwykle nie mamy do czynienia w Hiszpanii. Jesteśmy w najtrudniejszej grupie od lat. My jesteśmy w dobrej formie, ale trzeba to udowodnić. Postaramy się być bardziej skuteczni niż w meczu z Bayernem – przekonuje Xavi.

W miniony weekend FC Barcelona awansowała na fotel lidera La Ligi. Xavi został zapytany, które z tych rozgrywek są bardziej wymagające.

– Uważam, że trudniejsza jest Liga Mistrzów, bo musisz idealnie trafić z formą na mecz. Drobny szczegół może cię wyrzucić z rozgrywek. Liga Mistrzów jest bardziej niesprawiedliwa. Wydaje mi się, że to Leo powiedział, że Ligę Mistrzów nie zawsze wygrywa najlepszy – uważa Hiszpan.

Szkoleniowiec “Dumy Katalonii” wypowiedział się także na temat dyspozycji strzeleckiej Roberta Lewandowskiego. W nowych barwach zanotował już dwanaście trafień.

– Skuteczność Lewandowskiego jest niesamowita. To spektakularny zawodnik grający na wysokim poziomie. To prawda, że musimy pomóc też pozostałym, jeśli chodzi o strzelanie goli, ale jak najbardziej niech Robert nadal zdobywa bramki. Jestem bardzo zadowolony z Roberta, a pozostali muszą gromadzić liczby – zakończył.

