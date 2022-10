fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w rozmowie z Kanałem Sportowym opowiedział o Xavim Hernandezie. Reprezentant Polski przekonywał, że opiekun Katalończyków jest świadomy tego, co robi. 34-latek dał do zrozumienia jednocześnie, że z Hiszpanem na ławce bardzo realny jest powrót FC Barcelony na szczyt.

FC Barcelona jest w trakcie przebudowy

Pierwsze miesiące nowego sezonu są optymistycznym prognostykiem na przyszłość

Robert Lewandowski nie szczędził pochwał na temat Xaviego Hernandeza w rozmowie z Kanałem Sportowym

Lewandowski pochlebnie o Xavim

Robert Lewandowski w trakcie ostatniego letniego okna transferowego wzmocnił FC Barcelonę. Kapitan reprezentacji Polski trafił do teamu z Camp Nou za 45 milionów euro plus pięć milionów euro w formie bonusów. Polski piłkarz błyskawicznie zaaklimatyzował się w nowych realiach. Lewy podzielił się opinią na temat opiekuna Katalończyków.

– Rozumie, co poszło nie tak w zeszłym sezonie, w przeciwieństwie do tego, o czym marzył. Widzę, że chce to naprawić – mówił Lewandowski w rozmowie z Tomaszem Smokowskim w Kanale Sportowym na platformie YouTube.

– Piłkarze byli skoncentrowani mentalnie, ale ich ciała nie mogły sobie z tym poradzić. Myślę, że z każdym tygodniem i każdym meczem będziemy się rozwijać i mocno wierzę, że z czasem będzie lepiej – uzupełnił Polak.

Lewandowski jest obecnie liderem klasyfikacji najlepszych strzelców w La Liga. Tymczasem we wtorek wieczorem zawodnik będzie mógł poprawić swój bilans strzelecki w Lidze Mistrzów. Katalończycy zmierzą się na wyjeździe z Interem Mediolan. Spotkanie odbędzie się o godzinie 21:00.

